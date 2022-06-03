Dünya Bisiklet Günü’nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde 5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet turu düzenledi. İl Müdürü Hikmet Çelik’in bisikletli katılımıyla gerçekleştirilen tura çok sayıda vatandaş katıldı. İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bahçesinden başlayan bisiklet turu Aliya İzzetbegoviç Caddesi, İsmet İnönü-2 Caddesi ve YHT Garı’nın önünden devam etti. Bisiklet severler kent merkezi çevresinde 5 kilometrelik güzergâhta pedal çevirdi.

“Bakanlık olarak bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için nakdi yardım ve hibelerimiz var”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en az 5 kilometrelik bisiklet yolu projeleri için yerel yönetimlere nakdi yardım ve hibe sağlanabildiğine değinen İl Müdürü Hikmet Çelik, “Bilindiği üzere 5 Haziran Çevre Günü, 1972 yılından bu bugüne kadar Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. 2 hafta önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir genelgesiyle, 5 Haziran tarihini içerisine alan hafta Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu haftayı yoğun etkinliklerle kutlamak için toplandık. Bugün de burada 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyoruz. Bakanlık olarak 81 ilimizde aynı saatte hem Dünya Bisiklet Günü’nü kutlamak hem de çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti, hayatımızda bir ulaşım aracı olarak kullanılmasının teşviki amacıyla toplandık. Bu yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Bakanlık olarak bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için, mahalli idareler ve belediyelere, bisiklet yolu projeleri için nakdi yardım ve hibelerimiz var. Bunlardan belediyelerimiz her türlü yararlanabilirler. Yeter ki en az 5 kilometrelik, sıfır bir bisiklet yolu projesi bize sunsunlar. Bizler de bunu bakanlığa iletmek marifetiyle, ilimize bu tarz yollar da kazandırabiliriz” dedi.