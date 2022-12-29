Dünya Baltacıoğlu vefat etti

Eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu, hayata gözlerimi yumdu. 1955 İstanbul doğumlu Dünya Baltacıoğlu, profesyonel voleybol kariyerine Altınyurt’ta başladı. Sonrasında sırasıyla Vinylex Istanbul, Eczacıbaşı, Birra Taxis Chieti, Allegrino Lanciano formalarını giydi. 4 sezon İtalya’da Türkiye’yi başarıyla temsil etti, en değerli oyuncu ödüllü bir smaçör olarak ülkesine dönerken ilk adresi yine Altınyurt’tu. Daha sonra Arçelik, Fenerbahçe ve Galatasaray’da da oynayarak oyunculuk kariyerini 1991-1992 sezonunda noktaladı

Voleybol hayatında 135 kez Milli Takım’da forma şansı buldu. 1989’da spor dünyamıza etkinlik alanında hizmet vermeye başlarken, Plaj Voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve ülkemizdeki gelişiminde önemli ölçüde pay sahibi oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu, Moda Deniz Kulübü ve Türkiye Voleybol Vakfı üyeliklerinin yanı sıra FIVB Beach Volley Dünya Konseyinde görev aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Baltacıoğlu’nun vefatıyla ilgili, "Türk voleyboluna sporcu, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.