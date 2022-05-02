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Dünya Atlı Okçuluk Yarışması, Sındırgı’da yapılacak

Sındırgı Belediyesi, geleneksel spor dalları ve ata sporlarının yaşatılması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yapılan Geleneksel Spor Dalları Merkezi de 20-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakalarına hazırlanıyor.

Spor 02.05.2022, 10:39
Dünya Atlı Okçuluk Yarışması, Sındırgı’da yapılacak

Sındırgı Belediyesi, geleneksel spor dalları ve ata sporlarının yaşatılması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yapılan Geleneksel Spor Dalları Merkezi de 20-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakalarına hazırlanıyor.

Ciritten, güreşe kadar her alanda ata sporunun farklı aktivitelerle yaşatıldığı Sındırgı ilçesinde spor alanlarının da geliştirilmesi adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle geleneksel spor dallarının yaşatılması, ulusal ve uluslararası müsabakaların Sındırgı ilçesinde yapılasını sağlamak adına Kocakonak Mahallesi’nde Geleneksel Spor Dalları Merkezi inşası devam ediyor. SPOR TOTO, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile içerisinde cirit sahası, atlı okçuluk sahası, güreş sahası, ona çadırları, eğitim merkezi ve alternatif sosyal donatıların yer alacağı Sındırgı Geleneksel Spor Dalları Merkezi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tesisin mayıs ayına kadar tamamlanarak 20-22 Mayıs 2022 tarihinde 36 ayrı ülkeden sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakaları ile açılması planlanıyor. Dünyaca ünlü okçuluk sporcusu ve eğitmeni Mihai Cozmei tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında çeşitli eğitimler de verilecek.

Doğal Şehir Sındırgı’nın her alanda var olduğunu ve Geleneksel Spor Dallarının da parmakla gösterilen bir merkezi olacağını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun destekleri ile panayır yeri olarak bildiğimiz yerde, yıllar boyunca güreş ve cirit yaptığımız alanda şimdi tamamen bu sporları bir araya toplamak, Etnospor olarak da Sındırgı’nın adını duyurmak istiyoruz. Zaten halkımızda teveccüh var. Kadınlarımız buraya geliyorlar. Ata binen kadın erkek hepsi burada mevcut. Kırka yakın atımız da var. Üç tane de atlı cirit spor kulübümüz var. Bu tür geleneklerimizin Dünya spor arenasında yer edinebilmesi için böyle bir gayretli çalışmamız var. Sındırgı birliyorsunuz ki Türkiye’nin tek yağlı güreş müzesine sahip. Şimdide inşallah bütün bu organizasyonları, tek bir yerde bu alanda topluyoruz. Bu maksatla burada yaptığımız çalışmalar sona geldi. 20-22 Mayıs tarihlerinde Dünyanın 36 ülkesinden yarışmacıların olacağı bir müsabakamız var. Dünya geneleinde Sındırgı Atlı Okuçuluk yarışmasını yapıyoruz. Özel insanlar gelecek harika bir yarışma olacak. Amerikadan da Malezyadan da katılımcılar var. İnşallah Sındırgı’yı Balıkesir’in ve Türkiye’nin Etnosporların yapıldığı, Geleneksel Türk sporlarının bir merkezi haline dönüştürmek, en büyük idealimiz” dedi.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı Enis Yurdakök ise, “20-22 Mayıs tarihlerinde Sındırgı’da Dünya’nın en büyük yarışmasını yapacağız. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş beye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bey ve kulüplerle birlikte dünyanın en büyük yarışmasını organize ediyoruz. 33 ülke katılacak, mükemmel bir yarışma olacak. Dünyanın en iyileri geliyor. Kıran kırana bir yarışma olacak” ifadelerini kullandı.

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