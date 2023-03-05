Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe: "Çok iyi bir şampiyona oldu"

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, Türkiye’de düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası hakkında yaptığı açıklamada, "Türk milletinin dayanılmaz derecede zor şartlardan geçtiğini biliyorum. Sporun zor zamanlarda böyle ortamlarda bulunmasından çok memnunum. Biraz yardım ve destek sağlamayı ve hatta biraz da ilham vermeyi umut ediyoruz. Tüm bunlara rağmen yine de çok çok iyi bir şampiyona oldu" dedi.

İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe ile Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de çok üzücü bir zamanda bulunduklarının farkında olduğunu söyleyen Sebastian Coe, "Türk milletinin dayanılmaz derecede zor şartlardan geçtiğini biliyorum. Sporun zor zamanlarda böyle ortamlarda bulunmasından çok memnunum. Biraz yardım ve destek sağlamayı ve hatta biraz da ilham vermeyi umut ediyoruz. Ancak bu şampiyonaların olağanüstü zor bir zamanda gerçekleştiğinin de elbette farkındayız. Ancak tüm bunlara rağmen yine de çok çok iyi bir şampiyona oldu. Dünkü performanslara baktığımızda rekorlarla karşılaştırmasak bile çok yüksek standartlara sahipti. Dünya rekoruna sahip olmak alışılmadık bir şey. Dünya rekorları yaygın değil. Bizler yüzmüyoruz. Biliyorsunuz ki, dünya rekorları kolay şekilde elde edilmiyor. Bu özellikle iyi bir rekordu" diye konuştu.

Dobromir Karamarinov ise, 47 ülkenin katılım sağladığını hatırlatarak, "İki federasyon ise katılmıyor. Ancak bu deprem dolayısıyla değil. Bu, ülkenin katılımından etkilenmedikleri anlamına gelir. Ayrıca, Avrupa Atletizm Birliği ve Avrupa Atletizm Üye Federasyonları olarak evde kalmak yerine burada olarak bir umut işareti vermeyi kararlaştırdık. Bence bu, Türkiye Federasyonu ve LOC’den Türk arkadaşlarımızın gerçekten harika bir iş ortaya çıkardıklarını gösteriyor. Bu işin yok olmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.