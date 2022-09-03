Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığının belirtilen olayda bir camın kırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.