Düğün tarihi belli oldu!

2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek.

Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak. 2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu.