D’S damat, Eskişehirspor’un resmi giyim sponsoru oldu

Erkek modasında dünyanın önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği köklü spor kulübü Eskişehirspor ile sürdürüyor. Orka Holding, D’S damat markasıyla Eskişehirspor Kulübü ile resmi giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Dünya erkek modasının yükselen yıldızı D’S damat, anlaşma kapsamında sporcular, teknik ve idari kadrolar için markanın sürdürülebilir moda anlayışı hedeflerini de destekleyen özel bir koleksiyon hazırlayacak. Ekosisteme saygılı ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretimle hazırlanacak koleksiyon, özel ürünlerle günün her saatinde konforlu bir şıklık sunacak.

Konuya ilişkin protokol anlaşması, bugün Eskişehirspor Yeni Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı.

İmza töreninde konuşan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, helikopter kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizin ailelerine sabır, milletimize de başsağlığı dileğinde bulundu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, “Kulübümüzün kurumsallaşması adına çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin en önemli giyim markalarından biri olan D’S Damat firması ile güzel bir işbirliğine imza attık. D’S Damat sponsorluğu da kurumsallaşma çalışmalarımızın bir sonucu. Kendilerine bize göstermiş oldukları yaklaşımdan ve desteklerden dolayı teşekkür ederim. Sportif başarı olarak kötü günlerden geçsek de ülkemizin en önemli firmaları ile sponsorluk anlaşmaları yapabiliyoruz. Eskişehirspor’un ne kadar önemli bir marka olduğunu bir kez daha bu sayede görebiliyoruz. Altın yere düşmekle pul olmaz diye bir söz vardır. Eskişehirspor’da ait olduğu liglere en kısa zamanda dönecektir. Bu kötü günlerde bile destek veren D’S Damat firmasına şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ederim. Anlaşmamızın uzun soluklu olmasını ve her iki aile için de hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Osman Arar: “Takım başarısı için sinerji yaratacağız”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, sporda yarım asrı aşan tecrübesiyle Anadolu’nun köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan mutlu olduklarını söyledi. D’S damat markasının dünya modasında elde ettiği başarıları spor sponsorlukları ile taçlandırdığını vurgulayan Osman Arar, “Geçmişte radyo zamanlarında bile takip ettiğim, Kamuran’ıyla Fethi’siyle hafızalarımıza kazınan Anadolu efsanesi Eskişehirspor’un bugün de yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünya modasının yükselen yıldızı D’S damat markamızla Eskişehirspor’un başarısı için sinerji yaratacağımıza, takıma dinamizm ve heyecan getireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.