Driftin yıldızları Bursa’da sahne aldı

Bursa, hafta sonu drift heyecanına sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli faaliyetlere katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle Yunuseli Havaalanı’nda yapılan yarışma, dünyanın en iyi drift pilotlarını Bursa’da buluşturdu. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçı şampiyonluk için mücadele ederken, tribünleri dolduran yaklaşık 3 bin kişi güçlü otomobillerin bol dumanlı ânlarını heyecanla izledi. 11 farklı engelden oluşan parkurda driftin yıldızları yeteneklerini sergilerken, izleyenler nefeslerini tuttu.

Aksiyonun hiç eksik olmadığı yarışlarda, Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı. Yüksek aksiyonlu mücadele sonunda zafere ulaşan Tutumlu, kasım ayında Mısır’da gerçekleştirilecek Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Dünya Superbike Şampiyonası’nda liderliği elinde tutan Toprak Razgatlıoğlu’nun da jüride yer aldığı yarışta, Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü oldu.

Drift Türkiye Finali’nde, yarış direktörü Abdo Feghali de nefes kesen bir şov sürüşü yaptı. Feghali, Türkiye’de harika bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Türkiye’nin gerçek bir drift ülkesi olduğunu belirten Feghali, Türkiye’de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye’nin en iyi drift pilotunun belirleneceği mücadele öncesinde düzenlenen Drift Akademi’de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı. yarışta ilk 5’e giren Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali’nde de boy gösterdi.

Yarışlara yardımcı pilot olarak katılarak mücadele eden Ümit Erdim, Türkiye sporlarının en aksiyonlu ve seyircisi en bol ve en heyecanlı branşının drift olduğunu söyledi.