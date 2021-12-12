Drift pilotları başkentliler için lastik yaktı

Ankara’da drift pilotları, hem araç yanlamaya meraklı gençleri piste davet etmek hem de başkentlilere drift gösterisi sunmak üzere lastik yaktı. Drift gösterisine birçok ilçeden gelen başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda, drift şampiyonu Berfu Tutumlu, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat Özkan ve Murat yolcudan oluşan ekip başkentlilere drift gösterisi sundu. Sincanlılar başta olmak üzere Ankara’nın birçok ilçesinden seyircinin bulunduğu gösteri, hem drift sporuna merakı olan gençlerin piste davet edilmesi hem de Sincan Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden drift ve drag pistinin tanıtımı için düzenlendi. Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteride drift pilotları meraklı başkentliler için ikili ve üçlü şekilde lastik yaktı.

“Geniş kitlelerce drift sporunu yapmak için ciddi bir talep var”

Drift gösterinden önce açıklama yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da bulunan Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan drift gösterisinde drift sporunun önemli temsilcileri olduğunu dile getirerek, “Şampiyonlarımız var aramızda. Bizim şu an motor sporları ile ilgili yaptığımız bir pistimiz var. Onun yapımı hızla devam ediyor. Altyapı ile ilgili bütün çalışmaları tamamladık. Mevsim koşullarının el vermesi ile asfaltını da atacağız. Ardından bu pistimiz tamamen yarışlar için hazır hale gelecek. Burada da pistimizle ilgili gelişmeleri haberdar etmek ve henüz duymamış kitlelere bunu duyurmak için sporcularımızla bir etkinlik yapma kararı aldık. Burada kitlesel bir eğilim söz konusu. Yani geniş kitlelerce bu drifti ve drag sporunu yapmak üzere ciddi bir talep var. Ama bunu trafikte, trafik güvenliğini tehlikeye atarak yapmak zorunda olan kardeşlerimiz var” dedi.

“Drift spor için yasal bir platform oluşturma talep edildi”

Ercan, kendisine uzun zamandır, drift sporu için daha güvenli ve yasal bir platformun oluşturulmasının gençler tarafından talep edildiğini belirterek, “Ben de gençleri haklı buldum. Ben başkan aldıktan sonra bu işin bu kadar yüksek bir boyutta talep edildiğini o zaman fark ettim açıkçası. Ankara’da bu konuda çok yüksek bir potansiyel var. Bu amatör gençlerimizden çok profesyonel gençlerimiz de çıktı. Amatör sporculara trafik güvenliğini tehlikeye atmadan yasal ortamda bunu yapma imkanı getiriyor. Aynı zamanda da profesyonel yarışlara ev sahipliği yapacak bir pisti Türkiye’ye kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Profesyonel drift pilotundan gençlere çağrı: “Caddelerden piste”

Lisanslı drift pilotu Ahmet Parlatan, bir kere daha iyi bir pist için sağ olsun Sincan Belediye Başkanı Ercan’ın yardımı ile Ankara’da güzel bir pist yapıldığını ifade ederek, “Bu sporun daha fazla gelişmesi için bize ön ayak oldu. Eminim Ankara’dan çok ciddi sporcular çıkacak drift konusunda. Türkiye’nin bu spora ilgisi var. Ama özellikle başkent olmamıza rağmen bu imkanımız yoktu. Şu an daha iyi sporcular yetişeceğini düşünüyorum. Caddelerden piste diyelim. Bu spora çok düşkün insanlar var. Dolayısıyla bu insanlar heveslerini atmak için sokakta yanlıyorlar. Biz bu insanları piste çekebilirsek eminim ki caddelerde kazaya karışmayacaklardır” dedi.

Çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi

Drift gösterisini ailesi ile izlemeye gelen Nurullah Mert Arıcan, gösterinin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, “Zaten ben arabaları çok sevdiğim için buraya geldik. Arabalar çok güzel drift atıyor. Ailemle geldim. Beraber izliyoruz. Bir tane araba egzoz patlattı en son o beni çok korkuttu” diye konuştu.

Gösteriyi izlemeye gelen 12 yaşındaki Ayaz Cağ ise drift gösterinde bulunan araçların tekerlerini ve dış görünüşünü beğendiğini belirterek, “Kaydırmalarını çok seviyorum. Çok korkuyorum ama çok da heyecanlıyım. İleri de ben de yapmak isterim ama yaşım ilerledikten sonra” ifadelerini kullandı.