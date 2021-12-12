banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu

Drift pilotları başkentliler için lastik yaktı

Ankara’da drift pilotları, hem araç yanlamaya meraklı gençleri piste davet etmek hem de başkentlilere drift gösterisi sunmak üzere lastik yaktı. Drift gösterisine birçok ilçeden gelen başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Spor 12.12.2021, 13:17
Drift pilotları başkentliler için lastik yaktı

Ankara’da drift pilotları, hem araç yanlamaya meraklı gençleri piste davet etmek hem de başkentlilere drift gösterisi sunmak üzere lastik yaktı. Drift gösterisine birçok ilçeden gelen başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda, drift şampiyonu Berfu Tutumlu, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat Özkan ve Murat yolcudan oluşan ekip başkentlilere drift gösterisi sundu. Sincanlılar başta olmak üzere Ankara’nın birçok ilçesinden seyircinin bulunduğu gösteri, hem drift sporuna merakı olan gençlerin piste davet edilmesi hem de Sincan Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden drift ve drag pistinin tanıtımı için düzenlendi. Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteride drift pilotları meraklı başkentliler için ikili ve üçlü şekilde lastik yaktı.

“Geniş kitlelerce drift sporunu yapmak için ciddi bir talep var”

Drift gösterinden önce açıklama yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da bulunan Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan drift gösterisinde drift sporunun önemli temsilcileri olduğunu dile getirerek, “Şampiyonlarımız var aramızda. Bizim şu an motor sporları ile ilgili yaptığımız bir pistimiz var. Onun yapımı hızla devam ediyor. Altyapı ile ilgili bütün çalışmaları tamamladık. Mevsim koşullarının el vermesi ile asfaltını da atacağız. Ardından bu pistimiz tamamen yarışlar için hazır hale gelecek. Burada da pistimizle ilgili gelişmeleri haberdar etmek ve henüz duymamış kitlelere bunu duyurmak için sporcularımızla bir etkinlik yapma kararı aldık. Burada kitlesel bir eğilim söz konusu. Yani geniş kitlelerce bu drifti ve drag sporunu yapmak üzere ciddi bir talep var. Ama bunu trafikte, trafik güvenliğini tehlikeye atarak yapmak zorunda olan kardeşlerimiz var” dedi.

“Drift spor için yasal bir platform oluşturma talep edildi”

Ercan, kendisine uzun zamandır, drift sporu için daha güvenli ve yasal bir platformun oluşturulmasının gençler tarafından talep edildiğini belirterek, “Ben de gençleri haklı buldum. Ben başkan aldıktan sonra bu işin bu kadar yüksek bir boyutta talep edildiğini o zaman fark ettim açıkçası. Ankara’da bu konuda çok yüksek bir potansiyel var. Bu amatör gençlerimizden çok profesyonel gençlerimiz de çıktı. Amatör sporculara trafik güvenliğini tehlikeye atmadan yasal ortamda bunu yapma imkanı getiriyor. Aynı zamanda da profesyonel yarışlara ev sahipliği yapacak bir pisti Türkiye’ye kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Profesyonel drift pilotundan gençlere çağrı: “Caddelerden piste”

Lisanslı drift pilotu Ahmet Parlatan, bir kere daha iyi bir pist için sağ olsun Sincan Belediye Başkanı Ercan’ın yardımı ile Ankara’da güzel bir pist yapıldığını ifade ederek, “Bu sporun daha fazla gelişmesi için bize ön ayak oldu. Eminim Ankara’dan çok ciddi sporcular çıkacak drift konusunda. Türkiye’nin bu spora ilgisi var. Ama özellikle başkent olmamıza rağmen bu imkanımız yoktu. Şu an daha iyi sporcular yetişeceğini düşünüyorum. Caddelerden piste diyelim. Bu spora çok düşkün insanlar var. Dolayısıyla bu insanlar heveslerini atmak için sokakta yanlıyorlar. Biz bu insanları piste çekebilirsek eminim ki caddelerde kazaya karışmayacaklardır” dedi.

Çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi

Drift gösterisini ailesi ile izlemeye gelen Nurullah Mert Arıcan, gösterinin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, “Zaten ben arabaları çok sevdiğim için buraya geldik. Arabalar çok güzel drift atıyor. Ailemle geldim. Beraber izliyoruz. Bir tane araba egzoz patlattı en son o beni çok korkuttu” diye konuştu.

Gösteriyi izlemeye gelen 12 yaşındaki Ayaz Cağ ise drift gösterinde bulunan araçların tekerlerini ve dış görünüşünü beğendiğini belirterek, “Kaydırmalarını çok seviyorum. Çok korkuyorum ama çok da heyecanlıyım. İleri de ben de yapmak isterim ama yaşım ilerledikten sonra” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8