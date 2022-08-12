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Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlar seçecek

Galatasaray, resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor. $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Mertens’in forma numarasını kendileri belirleyecek.

Spor 12.08.2022, 09:50
Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlar seçecek

Galatasaray, resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor. $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Mertens’in forma numarasını kendileri belirleyecek.

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlar seçecek. Napoli’de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A’da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış ve Maradona’yı da geçerek adını Napoli tarihine ’En fazla gol atan futbolcu’ olarak yazdırmıştı. Bu sezon da Galatasaray’da taraftarları golleri ve başarılı performansı ile coşturması beklenen tecrübeli futbolcunun şimdiden hangi numarayı giyeceği merak konusu oldu.

Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını belirleyecek. Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak oylamada, 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışacak. Oylama 24 saat sürecek. Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.

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