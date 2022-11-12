Dries Mertens’in 2. gol sevinci

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir’i 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Belçikalı futbolcu Dries Mertens de mücadele rakip fileleri havalandırdı. Mertens bu golle bu sezonki 2. golünü kaydetti. 35 yaşındaki futbolcu daha önce Alanyaspor maçında gol kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Belçikalı futbolcu 72. dakikada yerini Juan Mata’ya bıraktı.