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Dries Mertens, resmen Galatasaray’da

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı ve önceki gün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul’a gelen Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Spor 08.08.2022, 21:25
Dries Mertens, resmen Galatasaray’da

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı ve önceki gün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul’a gelen Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Galatasaray, Dries Mertens ile 2 milyon 900 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar sözleşme detaylarının yer aldığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir.

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