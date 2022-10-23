Dries Mertens ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor karşısında kaydettiği golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol attı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 11. dakikasında Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan deneyimli futbolcu ikinci yarı yerini Leo Dubois’e bıraktı. Dries Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. maçına çıktı.