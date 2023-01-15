Dresevic siftah yaptı

İbrahim Dresevic, Fatih Karagümrük forması ile ilk golünü Kasımpaşa’ya karşı kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 beraberlik ile sonuçlanırken Fatih Karagümrük’ün bu sezon başında Hollanda temsilcisi Heerenveen’den kadrosuna kattığı İbrahim Dresevic, takımı adına ilk golünü kaydetti.

Dresevic, bu sezon Süper Lig’de 17 karşılaşmada görev alırken toplam bin 530 dakika sahada kaldı.