Drag ve Süpermoto Şampiyonaları Antalya ve Uşak’ta yapılacak

Türkiye Drag ve Süpermoto Şampiyonaları bu hafta sonu Antalya ve Uşak illerinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. ve 3. Ayak Yarışları 22-23-24 Temmuz tarihlerinde Kepez’de yapılacak. Kepez Belediyesi Drag Pisti’nde organize edilecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılacak. Motodrag Yarışında 2,5 saniyede 100 kilometrelik hıza çıkan motosikletler hız tutkunlarının ilgi odağı olacak. Yarışçılar, hem 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye hem de rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya çalışacak. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen motodrag yarışçıları ve yarış severler unutulmaz bir hafta sonu geçirecek.

Serbest antrenman ve sıralamalarla 22 Temmuz Cuma günü başlayacak sezonun 2. ayağında Pro300 sınıfının ilk yarışı aynı gün yapılacak. 22 Temmuz Cumartesi günü 2. Ayak, 23 Temmuz Pazar günü ise 3. Ayakta zamana karşı yarışçıların amansız mücadelesi izleyenlere büyük heyecan yaşatacak.

Yarışlar; Standart 1 (600-750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Street 2 (1000-1300 cc), Kadınlar, Süper Street (1000-1300 cc), Pro Street (1000-1300 cc) ve Pro 300 sınıflarında yapılacak.

Süpermoto’da final zamanı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun final yarışları Uşak’ta düzenlenecek.

Uşak, Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun 4. ayak yarışlarına 23-24 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde organize edilecek sezonun son mücadelesinde Ohvale MiniGP Kupası’nda da heyecan yaşanacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 4. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. 23 Ekim Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 24 Ekim Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde iki etap halinde start alacak.

En keskin virajlarda büyük çekişmeyle geçen süpermoto yarışlarında izleyenler bu büyük heyecana ortak olacak.

Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası’nda da sezon Uşak’ta tamamlanacak. Ohvale MiniGP Kupası’nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde yeteneklerini sergilemeye devam edecekler.