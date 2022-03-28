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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nda hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru’nun Lima kentinde 1-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan dünya şampiyonası için yarın yola çıkacak.

Spor 28.03.2022, 15:24
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nda hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru’nun Lima kentinde 1-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan dünya şampiyonası için yarın yola çıkacak.

Şampiyona öncesinde ay-yıldızlı ekip, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yemekte bir araya geldi. Yemekte, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile milli sporcular yer aldı.

İsmail Erdem: "Avrupa’dan sonra dünya şampiyonu olun, 85 milyonun yüzünü güldürün"

Peru’daki şampiyonada milli sporculara başarılar dileyen İsmail Erdem, "Şampiyon olarak ülkemize geri dönmenizi bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak başta Başkanımız Nihat Özdemir bey, yönetim kurulu üyelerimiz, engelliler kurulu başkanımız Ömer bey, bizler her zaman engelli futbolunun gelişimine katkıda bulunmak üzere bunu bir görev olarak üstlendik. Yıllardır TFF olarak bu imkanları sağlıyoruz. Bugün de Peru öncesi son kampınızı Riva’da gerçekleştiriyorsunuz. İnşallah buradan sizleri uğurlayacağız, başarılarınızın devamını Peru’da bekleyeceğiz. Avrupa şampiyonu olarak Peru’ya gidiyorsunuz. Dünya şampiyonu olarak geri dönüşünüzü bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF yönetimi olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkürlerini ileten Erdem, "Sizlerin başarısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da çok mutlu ediyor. Sizleri Cumhurbaşkanımız da çok seviyor. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı, sizlerin başarısı 85 milyon insanımıza büyük gurur yaşatacak. Bunu sağlayacak güçte, kuvvettesiniz. Cenabıhak inşallah dünya şampiyonluğu olarak dönüşünüzü sağlasın. Kalbimiz, dualarımız sizinle. Avrupa’dan sonra dünya şampiyonu olun, 85 milyonun yüzünü güldürün. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Birol Aydın: "Peru’da dünya şampiyonu olup gelme sözü veriyoruz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da federasyonun ilk kez dünya şampiyonasına katıldığını belirterek, "Bugün Peru’ya 15 sporcu gitmesi büyük başarı. Avrupa’dan sadece iki takım katılıyor, Türkiye ve İspanya. Bu ülkemizde engelli sporlarına ne kadar önem verildiğinin göstergesi. Bu takım İtalya’da Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu olduğunda ilk kez sporcularımıza bir maddi ödül verildi. Şimdi de bu kamp imkanı çok önemli. Yıllar önce şunu söylemiştik, ’Bir gün A Milli Futbol Takımı hangi şartlarda kamp yaparsa inşallah özel çocuklar da o şartlarda spor yapacak’. Şu anda Arda ağabeyleri hangi yatakta uyuyorsa benim çocuklarım da o yataklarda uyuyorlar. Bu imkanı veren TFF’nin bütün birimlerine, yıllardır önümüzü bu alanda açan Ömer Gürsoy’a çok teşekkür ediyoruz. Buradan da inşallah Peru’da dünya şampiyonu olup gelme sözü veriyoruz" dedi.

Birkan Dikici: "Peru’ya gidecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız"

Milli takım kaptanı Birkan Dikici de Dünya Kupası mücadelesi verecekleri için oldukça gururlu olduklarını söyleyerek, "Çok iyi kamp dönemi geçiriyoruz. Salı günü Peru’ya gideceğiz. Sizin bize verdiğiniz destek için çok mutluyuz. Peru’ya gidecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Size ve tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yarın akşam A Milli Futbol Takımı’nın da kullandığı otobüsle havalimanına gidecek ve şampiyonluk hedefiyle Peru’ya doğru yola çıkacak.

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