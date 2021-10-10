Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda (Trigames 2021) Portekiz’i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda (Trigames 2021) Portekiz’i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde Portekiz ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı maçtan 6-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milliler, İtalya’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.

Teknik direktörlüğünü İbrahim Acar’ın yaptığı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın kadrosunda Birkan Dikici, Caner Ekin, Furkan Özdemir, Hami Haldız, Hüseyin Dinç, Mehmet Anıl Koçak, Mert Uruk, Oğulcan Batun Öztürk, Resul Orakçı, Tahra Kavis ve Volkan Yavuzaslan yer alıyor.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliği ile Türkiye’de ilk kez 2017 yılında başlatılan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2018’de İtalya’nın Terni şehrindeki Özel Sporcular Down Sendromu Avrupa Futsal Şampiyonası’nda üçüncü olmuştu.