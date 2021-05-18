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Down sendromlu Erman Çetiner’in masa tenisiyle hayatı değişti

Türkiye’de, Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan down sendromlu milli sporcu Erman Çetiner Trisome Oyunlarında şampiyonluk elde etmek istiyor.

Spor 18.05.2021, 12:45
Down sendromlu Erman Çetiner’in masa tenisiyle hayatı değişti

Türkiye’de, Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan down sendromlu milli sporcu Erman Çetiner Trisome Oyunlarında şampiyonluk elde etmek istiyor.

Türkiye’de, Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan ve hatta ‘madalya avcısı’ olarak da tanınan Erman Çetiner şimdi Trisome Oyunlarında şampiyonluk elde etmek için hazırlıklarını Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü masa tenisi antrenman salonunda sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle ne zaman düzenleneceği henüz belirlenmeyen Trisome Oyunları için günde 6 saat çalışmalarını sürdüren Çetiner masa tenisini çok sevdiğini ve hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Masa tenisi antrenörü Mustafa Akyüz de, sporcusu Erman ile 6 yıl önce tanıştıklarını belirterek sporla tanışmasıyla hayatının değiştiğini ifade etti. Sporcusu Erman ile Trisome Oyunları’ndaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren antrenör Akyüz, “Sporcum Ermen Çetiner ile 6 yıl önce tanıştık. Sıkı çalışmalar ile 4 yıl önce dünya üçüncülüğü elde ettik. O şampiyonanın ardından çıtayı yükselttik. Erman’ın sporla tanışmasının ardından hayatı gerçekten değişti. Gördüğüm kadarıyla çok içine kapanıktı, artık konuşuyor ve sosyalleşmeye başladı. Günde 4-6 saat çalışıyoruz” dedi.
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