DOSTUM 37 madalya ile döndü

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, İzmir’de düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 12 birincilik, 10 ikincilik ve 15 üçüncülük olmak üzere toplam 37 madalya ile döndü.

1. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 18-19 Aralık tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı da şampiyonada yerini alarak yarışmalar neticesinde adeta madalyalara ambargo koydu. İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı, 2 gün süren şampiyona sonucunda 12 birincilik, 10 ikincilik ve 15 üçüncülük elde etmeyi başardı. Toplamda 37 madalya alan DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, şampiyonaya damga vurdu.

Antrenörler Tarık Şeker ve Hilal Oruç nezaretinde hazırlanıp şampiyonaya katılan İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, 1. gün yarışları sonucunda 2 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük elde etti. Gece yarışlarında ise turuncu lacivertli formayı taşıyan DOSTUM, 8 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etmeyi başardı. 2. gün yarışlarında da DOSTUM Oryantiring takımı sporcuları madalyalara ambargo koymaya devam etti. Ekip, 37 madalya ile İnegöl’e döndü.