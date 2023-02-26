Dostluk maçının ikinci ayağı Karabük’te oynandı

Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor depremzedelere yardım için ikinci kez sahaya çıktı. Dostluk maçının ilk ayağında Zonguldak’ta oynanan karşılaşmada 251 bin 250 TL toplanırken, ikinci maçta ise yaklaşık 700 bin TL gelir toplandı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bulunan Zonguldak Kömürspor, depremzedeler yararına ikinci maça çıktı. Takımlar sahaya Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Zonguldaklı maden işçileriyle çıktı. Maden ve fabrika işçileri birlikte tribünleri selamladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiği karşılaşmayı Karabük İdman Yurdu 3-2 kazandı. Zonguldak Kömürspor’un gollerini Emre Kara ve Ercüment Eray Ataklı atarken Karabük İdman Yurdu’nda goller Ercan Kuruçay, Kaan Yüksel ve Can Sıkılmaz’dan geldi. İkinci maç için elde edilen yaklaşık 700 bin TL’lik gelir deprem bölgesinde kurulacak olan konteyner kente gönderilecek.

Maçtan sonra Karabük İdman Yurdu takımı Metin Türker Tesisleri’nde Zonguldak Kömürspor’u ağırlayarak birlikte akşam yemeği yiyecek.