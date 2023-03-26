Dostluk maçı: Karabağ: 1 - Galatasaray: 2

Galatasaray, dostluk maçında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, depremzedeler yararına yapılan maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Gomis’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için yüklenirken, Galatasaray 87. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mauro Icardi, topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. (1-2)

Maça ilgi büyüktü

Karabağ ile Galatasaray orasında oynanan mücadeleyi 60 bin civarında taraftar izledi. Bakü Olimpiyat Stadı’nı dolduran taraftarlar, mücadele boyunca iki takıma da sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan mücadelenin tüm geliri Türkiye’deki depremzedelere gönderilecek.