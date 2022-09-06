Doruk’un mücadelesi seyircilerin takdirlerini topladı
Down sendromlu Sporcu Doruk Yavuz’un son saniye attığı basketbol sayısı hem takımına galibiyeti getirdi hem de maçı seyreden seyircileri kendine hayran bıraktı.
Down sendromlu Sporcu Doruk Yavuz’un son saniye attığı basketbol sayısı hem takımına galibiyeti getirdi hem de maçı seyreden seyircileri kendine hayran bıraktı.
Eska Spor Kulübü basketbolcularından Doruk Yavuz’un son saniye sayısı, takımına galibiyeti getirdi. Tüm tribünlerin alkışlarını toplayan sporcu aynı zamanda sporcuların velilerine de duygusal anlar yaşattı. Eskişehir Kaplanları (ESKA) Spor Kulübü tarafından Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen farkındalık maçında, özel gereksinimli öğrenci Yavuz’un normal gelişim gösteren alt yapı sporcuları arasındaki mücadelesi ve azmi takdirleri topladı.
ESKA Spor Kulübü yetkilileri organize ettikleri farkındalık maçları ile özel eğitimli ve normal gelişim gösteren sporcuların aynı müsabakada oynayarak hem sosyalleştiklerini hem de onların özgüvenleri açısından iyi geldiğini ifade ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0