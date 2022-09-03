Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halil Polat yaptığı açıklamada, “A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.