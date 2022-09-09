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Dorukhan Toköz, Trabzon’a geldi
Bir süre önce İstanbul’da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz, bugün Trabzon’a geldi.
Spor 09.09.2022, 15:41
Bir süre önce İstanbul’da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz, bugün Trabzon’a geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve İstanbul’da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon’a geldi. Oyuncuyu, Trabzon’da Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk karşıladı.
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
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|5
|10
|9. Kayserispor
|5
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|6
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|6
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|6
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|5
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
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|1
|18. Altay
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|1
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|1
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|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6
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|7. Liverpool
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|9
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|9
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|8
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|6
|7
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|6
|7
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|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
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|4
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
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|4
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|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
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|4
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