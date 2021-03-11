Dorukhan ayrılık için sezon sonunu bekliyor

Beşiktaş yönetimi oyuncu için yıllık 7 milyon lira ücret ve maç başı 100 bin liralık teklif vermesine rağmen yıllık 15 milyon lira talep eden Dorukhan Toköz kulüple bir türlü anlaşmaya varamıyor. Milli oyuncunun İspanyol kulüplerle görüşme halinde olduğu, sezon sonu ayrılacağı söyleniyor.

Yönetim, genç oyuncuya verdiği teklifi artırmamakta oldukça ısrarcı görünüyor. Bu durumda genç oyuncunun yerine gelecek sezon için oyuncu aramaya başlayan siyah-beyazlı kulüp, ücret politikasında değişime gitmeyecek.

''YÜKSEK RAKAM ÖDEYEMEYİZ''

Yönetimdeki birkaç ismin, ''Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip’in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz.''şeklinde açıklama yaptığı ifade ediliyor.

24 yaşındaki genç oyuncuyu gözden çıkaran Beşiktaş, bu pozisyon için Ümraniyespor'da kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz fikrine sıcak bakıyor.