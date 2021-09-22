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Dortmund’un yıldızı Halaand’dan Arapça yemin

Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland’ın Suriye asıllı Müslüman takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti.

Spor 22.09.2021, 12:07
Dortmund’un yıldızı Halaand’dan Arapça yemin

Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland’ın Suriye asıllı Müslüman takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti.

Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland’ın, takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti. Borussia Dortmund’un Union Berlin’i 4-2 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atan Haaland, müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Suriye asıllı takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile karşılaşmayı değerlendirmeye başladı. Haaland’ın bu diyalogda istediği pasları alamamaktan şikayet ederken kullandığı, "Vallahi tek başınayım, yapayalnızım" sözleri Alman basınında yer buldu.

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