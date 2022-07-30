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Dortmund’un yeni golcüsü Haller’den kötü haber

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Sebastien Haller’in testislerine kötü huylu tümör olduğunu açıkladı.

Spor 30.07.2022, 16:12
Dortmund’un yeni golcüsü Haller’den kötü haber

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Sebastien Haller’in testislerine kötü huylu tümör olduğunu açıkladı.

Borussia Dortmund’un bu yaz Ajax’tan transfer ettiği Sebastien Haller’in testislerinde kötü huylu tümör olduğu saptandı ve tedavisine kemoterapi ile devam edileceğini duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sebastien Haller kötü huylu bir testis tümörüyle savaşıyor ve birkaç ay boyunca sahalarda olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Ajax’a 31 milyon Euro ödenerek transfer edilen 28 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda Hollanda Ligi’nde attığı 21 golle gol krallığı sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta da 11 gole imza atmıştı.

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