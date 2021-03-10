Dortmund Sevilla'yı yıktı, çeyrek finale çıktı

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund, Sevilla'yı ağırladı.

İlk maçta 3-2 lik galibiyetle avantajlı olan Alman takımı, mücadelenin ilk dakikalarında da maça hızlı başlayan taraf oldu. 35. dakikada son zamanlardaki oyunuyla oldukça dikkat çeken Erling Haaland ilk golü buldu ve Dortmund'u 1-0 öne geçirdi.

İlk 45 dakikalık süre 1-0 tamamlanırken mücadelenin ikinci devresinde oldukça ilginç anlar gerçekleşti. 51. dakikaya girerken Dortmund'un gözde oyuncusu Haaland bir gol daha bularak takımına 2-0 lık üstünlük sağlattı.

Fakat bu dakikalarda VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, golü iptal etti ve ardından Alman ekibin penaltı kullanmasını istedi. Ancak Erling Haaland penaltı atışında isabet bulamadı.

Cüneyt Çakır bu defa da penaltının yeniden kullanılmasını talep etti ve 2. defa penaltı noktasına giden yıldız oyuncu bu kez golünü kaydetti ve takımına 2. golü buldurdu.

68. dakikada bu kez Sevilla için çalınan penaltı düdüğü sonucu Youssef En-Nesyri ilk golünü atarak takımı adına sahneyi açmış oldu. Bulduğu bu golle oyunda baskısını hissettirmeye başlayan Sevilla, Borussia Dortmund kalesini yoklamaya başladı fakat bir türlü gole erişemedi.

6 dakika uzatma verilen maçın 95. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin golüyle skora beraberlik geldi ve skor 2-2 oldu. Topu bir kez daha Dortmund kalesiyle buluşturmaya çalışan Sevilla, son saniyelerde bulduğu gol şansını değerlendirememesiyle adını çeyrek finale yazdıran takım Borussia Dortmund oldu.