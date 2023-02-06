Dortmund, Milan ve Ajax’tan geçmiş olsun mesajı

Avrupa kulüpleri Borussia Dortmund, Milan ve Ajax, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İtalya ekibi Inter Milan ve Hollanda takımı Ajax, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler, tüm kayıplar için üzgün olduklarını ifade etti.