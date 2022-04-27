Dortmund Arda’ya kancayı taktı!

Fenerbahçe'de Arda Güler'e dev takımlar ilgi göstermeye devam ediyor. Son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek Avrupa devlerinin peşine düştüğü Arda Güler'e İspanya, Almanya ve İngiltere'den teklif yağıyor.

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin 10 numarası ollması beklenen Arda'ya Bundesliga devi Borussia Dortmund devreye girerek randevu istedi.

ARDA GÜLER'E REKOR TEKLİF

Genç yıldız Arda Güler'i diğer takımlara kaptırmak istemeyen Dortmund yetkilileri, 17 yaşındaki yıldızın bonservisi için 30 milyon Euro önerdi.

Oyuncunun 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını isteyen Almanlar, Arda'nın 18 yaşını doldurduktan sonra takıma katılmasını isteyecek.

Gençlerbirliği altyapısından 2018'de 400 bin TL bedelle transfer edilen Arda, bu sezon çıktığı 15 maçta toplam 357 dakika süre aldı.

Şans bulduğu süre zarfında etkili bir performans sergileyen 2005 doğumlu genç yıldız, 3 gol atıp, 5 asist yaptı.

Rizespor deplasmanında Enner Valencia'ya yaptığı asistle dikkatleri üzerine çeken Arda, maçın yıldızı olarak ön plana çıkmıştı.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖVGÜ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Arda Güler için Çaykur Rizespor maçı sonrasında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Kartal açıklamasında, "Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum." demişti.

Bu sezonun başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın verdiği şansı çok iyi kullanan Arda Güler, İsmail Kartal döneminde de iyice vites yükseltti. 2005 doğumlu oyuncu bu sezon 15 maçta toplam 357 dakika süre aldı. Genç oyuncu buna karşın 3 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı.