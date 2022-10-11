Dört büyüklerin borcu açıklandı!

Türk futbolunun en çok şampiyonluk yaşamış dört büyük kulübünün mali tabloları açıklandı.Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu takım, Fenerbahçe olurken sarı-lacivertli kulübün sadece futbol şube borcu 6.25 milyar liraya ulaştı.

Fenerbahçe'yi 5.61 milyar lirayla Beşiktaş ve 5.24 milyar lirayla Galatasaray takip etti.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor ise dört büyükler arasında en az borcu bulunan takım konumunda. Buna göre Trabzonspor'un salt futbol şube borcu 3.6 milyar lira.

Türk futbolunun lokomotifi olarak bilinen bu dört büyük kulübün toplam borcu 20.7 milyar lirayı bulurken döviz cinsinden ise 1 milyar 150 milyon euroya denk geliyor.

3.16 MİLYAR TL ZARAR

KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporlarına göre kulüpler, 2021-22 sezonunu toplam 3.16 milyar liralık zararla kapattı. Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180.5 milyon euroya tekabül ediyor. Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı.