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Donsah, yeniden Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren oyuncusu Donsah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 05.08.2022, 18:06
Donsah, yeniden Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren oyuncusu Donsah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’den Spor Toto 1. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi biten futbolcularına yöneldi. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile sezona hazırlanan sarı-siyahlılarda, borç nedeniyle transfer yapılamaması nedeniyle sözleşmesi biten oyuncularla masaya oturuldu. Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yenileyen yönetim, son olarak 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile de 2 yıllık anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Karim Hafez ile de görüşen yönetim, tecrübeli oyuncudan cevap beklerken bir taraftan da borç yükünden kurtulmanın yollarını arıyor.

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