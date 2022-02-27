banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Miraç Kandilimiz mübarek olsun...
Miraç Kandilimiz mübarek olsun...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı

Domenec Torrent: "Sonuçtan memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Spor 27.02.2022, 22:36
Domenec Torrent: "Sonuçtan memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "İstediğimiz tarzda oyun oynadığımızı düşünüyorum. 1.5 aydır buradayız sanki bir sezon öncesi dönem geçirdik. Oyuncular bize, biz oyunculara alıştık. Böyle bir süreç geçirdik diye düşünüyoruz. Göztepe’deki ikinci yarıda ve bugünkü maçta bence kanatlardan kullanmak, hızlı oynamak gibi istediğimiz şeyleri yaptık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok açıdan karışık ve zor maç oldu. İki tane inanılmaz gol yaptı karşı takım. Biz birçok pozisyon yakaladık. Onların ilk gelişlerinde gol attı. Penaltıyı da kaçırdığımı halde futbolcular bu maçın önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında onlara sakinlik kazandırmaya çalıştık. Bence takım iyi oynuyordu. Özellikle ileride topu kazanmak ve risk almak istedik. Bekler ve açıklar arasında pozisyonlar değişiklikleri yapalım dedik. Biri içeri, biri dışarı. Bunu çalışıyorduk. Bence doğru bir şekilde yapabiliyorlar. Maçı daha yüksek farkla bitirebileceğimize inanıyordum. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Taraftarları memnun ettik. Evimizde bir maçta güzel performans gösterip, orada sergilediğimiz şeyden memnun kalmak istiyorduk. Rizespor oyun olarak çok hoşuma gitti. İçeride kaliteli oyuncularla oynamayı biliyorlar. Dışarda da çok hızlı oyunculara sahipler. O yüzden bugün başarıya ayrı bir önem veriyorum" diye konuştu.

Bugün maçtan sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Torrent, "Öncellikle hoşuma gitti. Mutlu oldum. Her hoca aynı şekildedir. Ben sezon ortasında geldim. Daha iyi olmasa da farklı konseptler tanıtmaya çalışırsak. İlk önce zamana ihtiyacım var. Zamanla birlikte sonuç da alabiliyor olmak önemli. Trabzonspor maçında 60 dakika iyi oynadık. Göztepe’ye karşı ikinci yarıda güzel oynamıştık. Bütün maçın 80 dakikasını çok iyi oynadığımızı söyleyemezdim. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan. Daha fazlası değil. İlk maç pazartesiydi. Bu maçı da aynı haftanın içerisinde oynadık. Maçın önemini biliyorduk. Yarın yine antrenmanımız var. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Geriye düştüğümüz zaman taraftarlar bize inanılmaz yardımcı oldu"

Maç öncesinde adının okunmasının ardından tepki aldığının hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, "Bugünkü maçta taraftar bizi destekledi. Onların destekleriyle kazandık. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansızdır. Benim ’Barcelona’ya karşı kazanma şansımız yok’ diye birileri bir şeyler söylemişler. Ben öyle bir şey söylemedim. Doğru olmayan şeyleri söylenmesi bizim de kötü imaj olmasını sağlıyor. Bu sefer taraftar diyor, ‘hoca böyle söylemiş, o zaman gözümüzde yeri yok.’ Bizim sürekli kendimizi korumamız konusu söz konusu oluyor. Barcelona çok formda olan bir takım. Bunu doğru olduğu için söyledim. Biz Galatasaray’ız. Tabiki de onlarla mücadele edeceğiz. Bu tarz şeyeler yardımcı olmuyor. Burada tarafa taraftar için oynuyoruz. Taraftarlar olmadan futbolun anlamı kalıyor. Rakibimiz aslında sahada oynadığımız rakibimiz. Orada rakip olarak görülen şeyler asla teknik adam, oyuncular gibi düşünmemek lazım. Geriye düştüğümüz zaman taraftar bize inanılmaz yardımcı oldu. Onlar kazandı. Onlar olduğu zaman 12 kişi oluyoruz. Onlar için oynuyoruz. Maçın amacı taraftarın için oynarsın. O noktadan sonra benim dışında olan şeyler. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. 1.5 ay içerisinde gerçekten Galatasaraylı olarak hissettim. Galatasaray benim kulübüm, ben buranın parçasıyım gibi hissettim. Kontrol edemeyeceğim şeyler için gerginlik yapmıyorum. Başarı onlarındır" ifadelerini kullandı.

Taktik gereği Mustafa Muhammed ile Bafetimbi Gomis’i aynı anda sahada olabileceğini aktaran Domenec Torrent, "4-3-3 formasyonunda oynuyoruz. 4-2-2’ye ihtiyacımız olduğunda ikisi birlikte de oynayabilir. İkisi birlikte de bazı maçlarda yada bazı dakikalarda oynayabilir" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 25 43
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 38
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18