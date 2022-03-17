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Domenec Torrent: “Sonuçtan memnun değiliz ama kime karşı oynadığımızı da unutmayalım”

Barcelona’ya sahasında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent karşılaşmanın oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek sonuçtan memnun olmadıklarını ancak kime karşı oynadıklarının da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Spor 17.03.2022, 23:57
Domenec Torrent: “Sonuçtan memnun değiliz ama kime karşı oynadığımızı da unutmayalım”

Barcelona’ya sahasında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent karşılaşmanın oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek sonuçtan memnun olmadıklarını ancak kime karşı oynadıklarının da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona’ya sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güzel bir maç çıkardıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Torrent, “Barcelona’ya karşı 2 maçta bu şekilde mücadele etmek kolay değil. Çok zor 2 maçtan çıktık. Dünyanın en iyi takımlarından birisi Barcelona. Bu maçta da özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız bir anda oyunun devam etti ve golü yedik. Ama tabii ki kurallar ne diyorsa ona uymak durumundayız. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. İkinci yarının son 15 dakikasında beraberliği yakalamak için birçok fırsatımız oldu. Hatta son 5 dakikada 2 tane net pozisyonumuz oldu. Beraberlik şansımız vardı. Barcelona’yı tebrik etmek istiyorum ama oyuncularımla da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Barcelona bütün maçları domine eden bir takım”

Barcelona maçı öncesinde yoğun bir hafta geçirdiklerini söyleyen Torrent, “Bu hafta neler olduğunu herkes biliyor. Pazartesi günü maçımız vardı. Öncesinde İstanbul’a uçamadık. Barcelona’nın da pazar günü maçı vardı ve 1 gün fark var arada. Tabii ki bu bizim için bahane olamaz. İkinci yarının başındaki gol kopma noktası oldu. 10 kişi olduğunuzda bu şekil bir gol yemek, gerisini toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelona oynadığı bütün maçları domine eden bir takım. Tabii ki sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyorduk. Ama gerçekleri görüp kime karşı oynadığımızı bilmekte de fayda var. Barcelona gibi bir takımı bir maçta şansınız yaver giderse yenebilirsiniz. Ya da onlar kötü oynar. Ama 2 maç oynayıp ikisinde de iyi oynamak iyiydi. Şimdi ligi düşünmemiz gerekiyor ve en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Takım gelişmekte ve sonraki planları düşünürüz” diye konuştu.

“Gomis’le topu ileride tutmak istedik”

Pedri ve Frankie De Jong’a karşı adama adama markaja yakın bir sistemle sahaya çıkmayı tercih ettiklerini söyleyen Torrent, Gomis tercihi için de “Bu taktiksel bir seçimdi. Yorulduğu için bütün değişiklikleri yaptık. Özellikle Gomis ve Mustafa Muhammed için konuşuyorum. Bizim Gomis’le yapmaya çalıştığımız şey, topu ona ulaştırıp topu koruması ve sonra pozisyon üretmekti. Onun farklı bir stili var, Muhammed’in farklı bir stili var. 8. dakikada da bunu yakaladık. Sonucu alabilseydik sonrasında bunu tutmak için çabalayacaktık. İyi sonuç alsaydık dahi gibi görünecektik ama kötü sonuç alınca bu durum böyle görünebiliyor maalesef. Barcelona’da oynadığımızda Mustafa Muhammed’de başladık çünkü boşluklara koşu yapan bir oyuncu. Orada kendimizi daha iyi savunuruz diye düşünmüştük ve sonrasında Gomis’le hamle yapmak istemiştik” açıklamasını yaptı. Barcelona’nın stoperleri öne çıkaran oyununa karşı önlemlerini aldıklarını da söyleyen Torrent, “Ama Barcelona’da bazı oyuncu değişiklikleri oldu. Pedri’nin alıp yakaladığı pozisyon gibi farklılıklardan dolayı da sonuçta değişiklik oldu. Yoksa biz yine savunmamızı gerekli şekilde kurmuştuk ve iyi de duruyorlardı sahada” dedi. Yenilen gollerle ilgili de konuşan Torrent “İlk attıkları golde oyuncunun yaptıkları inanılmaz bir oyundu, ikinci golde de sahada 10 kişiydik” diyerek sözlerini tamamladı.

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