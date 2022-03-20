Domenec Torrent: "Oynanan oyuna göre skor adil olmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, deplasmanda 3-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynanan oyuna göre skor adil olmadı" dedi. Takımın son haftalardaki yoğun maç takvimi nedeniyle yorgun olduğunu da belirten Torrent, kalan maçlarda en iyi performansı göstererek ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan zorlu maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, ligde 38 puanda kaldı. Ligde 6 maç sonra galibiyet alan Gaziantep FK ise puanını 40’a yükseltti. Zorlu maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, güçlü bir takıma karşı deplasmanda zor bir maç oynadıklarını ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Domenec Torrent, "Son iki hafta içerisinde birçok maçımız oldu. Bunun sonucunda buraya eksik oyuncularımızla geldik. Oynadığımız maçlar nedeniyle sağ beklerimizi kaybettik ve rotasyon yapmamız gerekti. Maça çok iyi girdiğimizi söyleyemeyiz ama 20. dakikadan sonra kendimize geldik. Bizim kontrolümüzün altında olan oyunda 2 tane duran toptan gol yedik. Özellikle bu gollerden biri ilk yarının son saniyelerindeydi. Bu nedenle oyun elinizden kaçmaya başlıyor. İkinci golde penaltı verdi hakem, daha sonra Gomis ile 2-2 yapma şansımız vardı ama elimizden kaçtı. Rakibimizin kontra atakları kullanacağını biliyorduk ve buna hazırlıklıydık. Çim kuruydu bu da kontra atağa yarıyor. Hatlar arasında da topla buluşma şansımız oldu. Topa sahip olduk ama bitirme konusunda eksiklerimiz oldu diyebiliriz. Gomis’in net pozisyonları oldu ama değerlendiremedik. İki yarı içinde maç skoru adil olmadı. Onların da bizim de fırsatlarımız oldu. Farklı stillere ait dengeli bir maç oldu. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlarda kontra atakta patlayıcı güç taktiğini uyguladı" şeklinde konuştu.

"Takım son 20 günde çok yoruldu"

Son haftalarda yoğun maç trafiği nedeniyle takımın çok yorgun olduğunu belirten ve Gomis’in performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, "Olmuş biten bir şeyi değiştirme şansımız yok. Önümüzde 8 maç var. Son 20 gün içerisinde yoğun maçlar ve antrenmanlarımız oldu, yolculuklarımız oldu. Barcelona’ya, İzmir’e gittik. Şimdi 4 gün ara vereceğiz. Tahminim o ki 4 günde hem mental hem de fiziki olarak daha güçlü döneceğiz. Bu maçta 3 kez gole çok yaklaştık. 2-2 olsaydı bu düşünce değişirdi. Gomis’in bir şeyi varsa oda goldür. Gol atabilir ya da kaleci kurtarabilir. 2-1 iken değiştirseydik başka forvet koysaydık golcü bir oyuncuyu neden oyundan çıkardığımız için soru gelebilir. Gomis 3 atağı değerlendiremedi ama kötüydü diyemeyiz. Ceza sahası için tehlikeli biri. Gole sahip olan oyuncularla devam etmekte fayda var. Dinlenmek gerçekten çok işimize yarayacak. 20 gün boyunca maçlar, antrenmanlar yolculuklar zordu" ifadelerini kullandı.

"Kalan 8 maçta deplasman performansını düzeltmemiz lazım"

Galatasaray’ın iç saha ve deplasman performansının çok farklı olduğu ile ilgili soruya da cevap veren Torrent, "Biz de kaygılıyız, İstanbul’da oynayan Galatasaray ile deplasmanda oynayan Galatasaray aynı değil. Kalan 8 maçta bunu düzeltmemiz lazım. Bu seneyi de en yüksek yerde bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Eğer Beşiktaş’a karşı ve Barcelona’ya karşı yüksek oynuyorsak bunu ligde de yapmak zorundayız" diye konuştu.