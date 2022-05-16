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Domenec Torrent: "Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.

Spor 16.05.2022, 23:44
Domenec Torrent: "Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "İlk yarı 1 tane pozisyon yakaladılar ve gole çevirdiler. Güzel bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İlk yarının sonucu 3-1 de olabilirdi. İkinci yarı da ileride baskı yaptık. Birçok oyuncuyu içeride şekilde oynadık. Çok daha farkla kazanmayı hak ettik. Yüzde 80-85’in de maçı domine etmeyi başardık" diye konuştu.

Mücadelenin kadrosunda yer almayan Arda Turan için Torrent, "Oynama durumu yoktu kondisyon olarak" ifadelerini kullandı.

"Başkanın basın toplantısından gurur duydum"

Başkan Burak Elmas’ın kendisini buraya getirdiği için müteşekkir olduğunu söyleyen Domenec Torrent, "İkimiz birlikte neler yapmak istediğimizi biliyorduk. Bugün basın toplantısında açıklama yaptığını izledim. Onla çalışmaktan gurur duyuyorum. Az da tanısam çok büyük saygımı kazandı. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray’ı sevdiğini gösterdi. Birçok insan Galatasaray’ı sevdiğini iddia eder ama yaptıklarıyla gösteremez. O mükemmel bir şekilde anlattı. Zor bir dönemde geldik kulübe. Şu an bugünkü maça kadar oyuncuların motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Burak Elmas, ümit ediyorum son basın toplantısı dedi. Biz hangi oyuncu profillerine bakıyoruz, nasıl oyun istiyoruz sahada bugünkü maçta gösterdik. Önümüzdeki sezon ile fikirlerimiz böyleydi. İlk defa burada antrenörlük yaptık. İspanya’da, İngiltere’de, Almanya’da, Brezilya’da, ABD’DE antrenörlük yaptım. Mükemmel bir şekilde ne yapmak istediğini biliyorum. Başkanın da belirttiği gibi ben de daha gelmeden bazı gazeteciler tarafından ki tahmin ediyorum neden olduğunu. Bizimle yüz yüze görüşmeden eleştirmeye başladılar. Kulübün tarihine, ismine saygı duymak lazım. Her gelen insanı bu sebeple yakmak mantıklı değil. Dürüst olan herkes biliyor ne olduğunu. Cesur olsunlar. Neden gelen antrenör yakılıyor ben de, siz de biliyorsunuz. İnsanlar hata yapıyor, kulüp bana ait düşünüyorlar. Kulüp taraftara aittir. Kimse büyük değildir. Antrenörler geçer, başkanlar geçer kulüp kalır. O yüzden başkanımızın yaptığı basın toplantısından çok gurur duydum. Burada olan şeylerden bizi ikna edemezsiniz. Biz net bir şekilde ne olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizim 1 sene değil, 3 sene kalma isteğimiz var"

Galatasaray’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Torrent, "Bu sene takımın farklı problemlerden neden geçtiğiniz başkan güzel bir şekilde anlattı. Biz ne zamanki Galatasaray’ın 15-20 yıl önceki Galatasaray ile aynı olmadığı anlarız o zaman herkes için daha iyi olur. Sportif direktörümüz spor dünyasında inanılmaz irtibatlar sahip. Seçime kadar transfer yapamıyoruz. Benim ekibimle birlikte yapabileceğimiz takım fırsat verilirse eğer düşündüğümüz oyun tarzı, oyuncularımız iyi olmadığı için değil, benim kriterlerime uygun biraz farklı oyunculara ihtiyacımız olacaktı. Türkiye’nin en iyi taraftarlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlar bize yardım ettiği zaman takım uçmaya başlıyor. 20 kişilik kadro istiyorum. 3-4 oyuncu akademiden olsun istiyorum. Bir şeyler kazanmaya aç oyuncu istiyorum. Bizim fikrimiz buydu. Bu hafta içerisinde son maçımızı yapacağız bu sezon için. Biz de tatile çıkacağız bütün takımlar gibi. 4 Temmuz’da Avusturya’da sezon önü planımız var. Ondan sonra yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Ama mutlaka konuşmak isteyecektir. Bizim 1 sene değil, 3 sene kalma isteğimiz var. Ben bir süre İstanbul’da yaşamaya devam edeceğim. Şehre bayılıyorum. Galatasaray’da çalışamazsam bile Galatasaray taraftarı olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Yunus’un Adana’da ne işi var bilmiyorum"

Adana Demirspor’da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün’ün performansının sorulması üzerine Torrent, "Yunus ile maçtan sonra konuştum. Bayıldığım bir oyuncu. Adana’da ne işi var bilmiyorum. Yunus Akgün oyun stilime çok uygun bir oyuncu. Hiçbir şey hediye edilmez. Takıma katıldıktan sonra pozisyonu kazanması gerek. İzlediğim kadarıyla çok güzel maçlar çıkarıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk kuralı olacak. Emre Akbaba ve Yunus Akgün eğer önümüzdeki sezon kadroda olursa 11’de oynayacak seviyede olurlar diye düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz"

Fatih Terim’e çok büyük saygı duyduğunu vurgulayan Domenec Torrent, "Birçok yıl burada çalışıp birçok başarılar elde etti. Bu yüzden çok saygı duyuyorum. Kim gelirse gelsin onlara yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlara yaptıkları için müteşekkir olmam gerekiyor. Bu demek değil, her gelen herkesi yakmak çalışmak. Daha biz gelmeden nasıl çalıştığımızı bilmeden bizimle konuşmayı bile tenezzül etmediler. Şu andaki durumumuza baktığımız zaman averaj olarak biraz daha iyiyiz. Biz Galatasaray’a geldiğimizde nasıl gidiyordu, biliyorsunuz. Düşmeye yakındık. 5 maç önceden takımı kurtardık. Bugün taraftarları ışıldatsınlar istedim. Kolay mı 40-45 gün boyunca başkan değişecek ve sürekli basın tarafından çok kötü olduğumuz söylenecek. Türkiye dışına çıkarsanız farklı bir futbol da var. Biz oradan geliyoruz. Bana çok soruyorlar Türkiye’de motivasyonu o yüzden motivasyon kelimesini kullanıyorum. Ama bana iyi antrenman çıkarıyorlar mı diye sorumuyorlar. Tabi çok kötü maçlar da oynadık. Ama iyi de oynadık. Bizim fikrimiz çok net her zaman. Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

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