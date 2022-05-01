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Domenec Torrent: “Kulüpte inanılmaz bir belirsizlik var”

DG Sivasspor’a sahasında 3-2 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent maçın ardından konuştu. Kulüpte inanılmaz bir belirsizlik olduğunu ifade eden İspanyol çalıştırıcı, istifa sorusuna ise “Kontratım var, görevimin başındayım” cevabını verdi.

Spor 01.05.2022, 23:47
Domenec Torrent: “Kulüpte inanılmaz bir belirsizlik var”

DG Sivasspor’a sahasında 3-2 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent maçın ardından konuştu. Kulüpte inanılmaz bir belirsizlik olduğunu ifade eden İspanyol çalıştırıcı, istifa sorusuna ise “Kontratım var, görevimin başındayım” cevabını verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında DG Sivasspor’a 3-2 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Torrent, “Sürekli açıklama yapmaktan yoruldum. Sizin sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Agresif ve adam adama oynayan bir rakiple karşılaştık. İlk yarıda oyunu iyi anlamlandıramadık. Özellikle memnun değildim. Rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Yüzde 70 oranda bek ve kanat oyuncularının ortalarından gole ulaşmışlar. Bunu söyledik oyuncularımıza. Duran toplar konusunda ve ikinci toplar konusunda da uyardık. İkinci gol bu şekildeydi. 3. gol ise şans eseriydi. Bütün maç boyunca düzensiz şekilde oynadık. Herkes içeride, kimse dışarıda değil. Aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık ve bu da benim hoşuma gitmiyor. Bence Altay maçının ilk yarısıyla bugünkü Galatasaray, bu sezonun özetiydi. Çok fazla pozisyona ihtiyaç duyuyoruz gol atabilmek için ve çok az pozisyonu olan rakipten gol yiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Düşüşte olan bir uçakla karşılaştık”

Takımda birçok sorun olduğunu ve bununla ilgili ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Torrent, “2 şekilde savunma yapılabilir. Ya Barcelona’ya karşı olduğu gibi hep birlikte geride durarak yapacaksınız. Ya da ileride baskı yapacaksanız, savunma hattının ileride olması gerekiyor. Bugün arada belki 50 metre vardı. Bu önemli bir durum. Böyle maçlarda ben kendimi aştım. Ben mi bunun antrenmanını yaptırmıyorum. Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor” dedi.

Trabzonspor, Altay, Karagümrük maçlarında takımın iyi oynadığını söyleyen Torrent, “Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ve bizim çalıştığımız şekilde çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Bir gün çok istekli şekilde oturup anlatmak isterim, kulübü nasıl bulduğumuzu. Birçok kulüpte bulundum. Bu bir bahane değil, gerçekleri söylüyorum. Birçok zor durumla karşılaştık. 90 dakika değil ama 45 dakika iyi oynadığımız birçok maç var. Barcelona’ya karşı oynamak çok zordur. Monaco’ya Marsilya’ya karşı oynamak daha kolay. Düzgün şekilde savunmanı yaparsın, kontra oynarsın. Ligde ise tam tersi oluyor. 4, 5 maçta çok az kontraya çıkabiliyorduk. Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Bu tarz bir belirsizlik var” açıklamasını yaptı.

“İşimi yapmaya devam edeceğiz”

Galatasaray ile kontratı olduğunu hatırlatan İspanyol hoca, “Kontratım var. Benim için normal bir durum değil. İşimi yapmaya devam edeceğim. Aklımızda çok iyi oyuncular vardı. Türkiye’de ve bazı liglerde insanların bilmediği isimler vardı. Ama artık geç kaldık. Artık başka takımlarla anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkıldım, Galatasaray’dan değil. Teknik ekip ve çalışanlar her şeyini vermeye çalışıyor. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir durum yok. Yeni başkan nasıl devam etmek, kim gelir, bununla ilgili elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Haklarıdır. Ben de ekibim de, İstanbul’da ve burada olmaktan çok mutluyuz. Kontratımız boyunca kalmak istiyoruz. Tabii ki de yeni gelen insanlarla oturup konuşmalıyız. Küçük kulüplerden örnek de veriyorum, hiçbirinde bu kadar uzun süre bir şeyin yapılmadığına rastlamadım. İyi bir sportif direktör transfer ettik ve mayıs ayında bir sonraki sezonun kadrosu yüzde 90 bitmiş olmalı” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Geldiğimizde bilgisayarlar dahi yoktu”

Göreve ilk geldiği gün analiz anlamında boş bir durum olduğunu ve etrafta kağıtların saçılmış olduğunu söyleyen Torrent, “Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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