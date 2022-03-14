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Domenec Torrent: “İlk yarıdaki oyunu sürdürmemiz gerekiyor”

Beşiktaş karşısında 2-1 kazanan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent maçın ardından takımın eforunun bugün tartışmasız olduğunu söyleyerek ilk yarıda oynanan futbolu sürdürmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Spor 14.03.2022, 23:26
Domenec Torrent: “İlk yarıdaki oyunu sürdürmemiz gerekiyor”

Beşiktaş karşısında 2-1 kazanan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent maçın ardından takımın eforunun bugün tartışmasız olduğunu söyleyerek ilk yarıda oynanan futbolu sürdürmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Öncelikle sağlık çalışanları unutmayan Torrent, “Türkiye’deki bütün sağlık personellerinin Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerime başlıyorum. Umuyorum keyifli bir gün geçiriyorlardır, çünkü kesinlikle hak ediyorlar” dedi. Çok yoğun bir hafta geçirdiklerini söyleyen Torrent, “Biz çok yoğun 1 hafta geçirdik. Uzun bir yolculuktan geldik. Doğrudan İstanbul’a dönemedik. Çarşamba günü buradan yola çıktık ve ancak dün akşam İstanbul’a dönebildik. Barcelona’nın sahasında fiziken çok büyük bir efor sarf etmemiz gerekti ve bugün de kendi sahamızda çok efor sarf ettik. İlk yarıda çok net fikirlerle sahaya çıktık. Beşiktaş’a karşı daha fazla topa sahip olduk ve onların savunmasının arasında çok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise Feghouli’nin bir rahatsızlığı vardı ve oyundan çıkardık kendisini. Bütün oyuncularım gerçekten ve konsantrasyon açısından büyük iş yaptı. Ama topa sahip olduğumuz süre çok azdı ikinci yarıda ve çok kaliteli bir oyun sergilediğimizi söyleyemem. Bu takım çok daha iyi oynayabilir ve evinde oynadığı bir maçta daha iyisini çıkarabilirdi. Daha iyi maçlar çıkarmamız gerekiyor fakat bunun fiziksel yorgunluğun sonucu olduğunu da sizler de görüyorsunuz. Ne kadar yorgunsan o kadar topa sahip olman daha iyidir, topa sahip olursan dinlenebilirsin. Ama bunu çok başaramadık ama efor sarf ederek maçı kazandık” açıklamasını yaptı.

“Bu takımın daha iyi oynayacağına inanıyorum”

Galatasaray için çok özel bir hafta olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, “Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıda oynayan takımdı. İkinci yarıdaki oyuncuların eforuna çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye’nin en üst seviyedeki takımlarından birisi olarak çok daha iyi oynayacağına inanıyorum bu takımın. Özellikle de evindeki maçlarda daha iyi oynayabilir. Berkan, Kerem ve Patrick’in maçı ne kadar yorgun tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayın. Fakat asıl ilk yarıda yaptığımız gibi hızlı hücuma çıkabilme, top sahip olma ve top kaybında tepki gösterme bizim istediklerimizdi” dedi. Baskılı futbolun spor hayatının son 11 yılında yaptığı bir çalışma şekli olduğunu söyleyen Torrent “Spor hayatımın son 11 yılında yaptığımız çalışma şekli topu geri kazanma konusuydu. Şu anda yorgunluk var ve çok fazla maç yapması gerekti takımın. Son 20 dakikaya kadar şu anda normal mücadele edebiliyor takım. Barcelona döneminden bu yana Guardiola ile yaptığımız oyunlar vardı. Bazıları dar alanda oluyor bazıları geniş alanda. Bunlara pozisyon oyunları diyoruz. Topa sahip olduğunuz zaman açılmanız gerekiyor, kaybettiğinizde de hızlı tepki verip kapanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir geçiş oluyor. Dar alanda maçlar yapıyoruz ve farklı egzersizlerimiz de var. Bunların hepsi antrenman yaprak geliştirilebilecek şeyler” açıklamasında bulundu. Berkan’ın çok enerjik bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Torrent, “Berkan’ı ileride oynatmadık ama onun çok enerjisi olduğu için, topa sahip olduğumuzda ileriye çıkabiliyor. 4-3-3 oynadık ama Berkan kalitesi gereği, ceza sahasından rakip ceza alana oynayabilen ve boşluğa koşu yapabilen bir oyuncu. Cicaldau’ya rakip 2 kez sert şekilde girdi. Ağzından kan geliyordu oyuncunun. Kendisi önceden bu takıma çok yardımcı oldu. Şu anda da yardımcı oluyor ve devam edecek” dedi.

“Bayern’le gittiğimizde 3 yemiştik, City’le de kaybetmiştik”

Futbolcuların mental sıkıntı yaşamasını baskı olarak görmediğini söyleyen Domenec Torrent, “Oyuncuların kendilerini geliştirmesi için odaklanması gereken konular bunlar. Takım ufak adımlarla gelişmeye devam etti. Konyaspor maçında hata yaptık. Pulgar top çıkışında geri çekilip yardımcı olmaya çalışıyordu ve 3 stoper oynuyormuş gibi göründü. Pulgar ve Taylan’ın oynadığı dönemde aralarında çok boşluk oluyordu. Biz Konya’da ikinci yarıda biraz daha iyi oynadık. Pulgar’la alakalı bir durum değil bu, kim oynarsa onunla alakalı. 5-6 kişiyle hücuma çıktığınızda, top kaybı yaptığınızda Konyaspor arkadaki boşluğu iyi dolduruyordu. Ama çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez. Oyuncuların mental olarak hazır olduğunu ve odaklandığını görüyorum. Takım olarak bunu görüyoruz. Barcelona’ya karşı çıkardığımız oyundan memnun olmak gerekiyor. Bir sonraki maçlarında Osasuna’yı 4-0 yendiler. Ben Bayern’le gittiğimde 3-0 kaybetmiştik, City’yle gittiğimizde de kaybetmiştik. Oyuncuların orada oynadığı oyunu değerli görüyoruz. Avrupa’da benim için en iyi 5 takımdan birisine karşı bu oyunu oynayınca, bunu diğer takımlara karşı da yapabileceğinizi düşünüyorsunuz” diye konuştu.

“Bugün tartışmasız olan şey takımın eforuydu”

Takımın bu maça motive olduğunu söyleyen Torrent, “Takım zaten kendiliğinden motiveydi bu maça. Dün de biz ertelenmeyeceğini düşünüyorduk çünkü hava sakinleşmişti. Oyunculara ‘Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu, bu maçı kazanmak’ demiştim. Barcelona maçını düşünerek bu maça çıkarsanız, bu maçı kazanamazsınız. Bence gerçekten tartışmasız olan şey efordu. Bana her gün bunu gösteriyorlar. Kerem de adım adım kendisini geliştiren bir oyuncu. Açıkta oynama, pozisyon alma gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz. Şu anda onun hakkında yorum yapmak adına erken ama Avrupa’nın en büyük takımlarında forma giyebilecek potansiyelde. Biz antrenörler olarak oyuncunun topa sahip olduğu ana bakmıyoruz, topa sahip olduktan sonrasına ve antrenmanlarda ne yaptığına bakıyoruz. Ne kadar dikkat ediyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasına büyük işler gösterme konusunda ne kadar istekli bunlara bakmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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