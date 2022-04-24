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Domenec Torrent: "İkinci yarıda oynadığımız oyundan memnun değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-0’lık Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda istedikleri gibi oynadıklarını ancak ikinci yarıda inanılmaz kötü olduklarını söyledi. Fenerbahçe’ye kaybettikten sonra sezonun sonlandığı havası varmış gibi konuşulduğunu söyleyen Torrent, “Tek gerçek şu Galatasaray’ın bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu olmayacak” dedi. Torrent, gençlere çok güvendiğini vurgulayarak, önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 3 oyuncuyla çok çalışmak istediğini kaydetti.

Spor 24.04.2022, 23:56
Domenec Torrent: "İkinci yarıda oynadığımız oyundan memnun değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-0’lık Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda istedikleri gibi oynadıklarını ancak ikinci yarıda inanılmaz kötü olduklarını söyledi. Fenerbahçe’ye kaybettikten sonra sezonun sonlandığı havası varmış gibi konuşulduğunu söyleyen Torrent, “Tek gerçek şu Galatasaray’ın bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu olmayacak” dedi. Torrent, gençlere çok güvendiğini vurgulayarak, önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 3 oyuncuyla çok çalışmak istediğini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Altay’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, “Bütün sezon boyunca Galatasaray’ın başına gelen şeyin özeti gibiydi bu maç. Gerçekten ilk yarıda istediğimiz gibi oynadık. Cesur oynamayı başardık, iyi bir oyun kurduk. 7 tane çok net pozisyon yakaladık. Ancak ikinci yarıda inanılmaz kötüydük. İki gol daha çıkartabilirdik fakat oynadığımız oyundan memnun değilim. Oynamak istediğimiz şekil bu değildi. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu yakaladık. 1-0 çok tehlikeli bir skor. Fakat benim için risk almak kısa oynamak değil uzun oynamaktır. Bence Galatasaray topa sahip olduğu zaman rakibinden daha iyi oynayabilir. Ancak topa sahip değilse o zaman daha iyi olmayabilir. İkinci yarıda bundan bahsettiğimiz halde tam tersini yaptık. Sanki korkuyormuş gibi uzun toplarla oynadık. Bu takımın başına ne geldi? Bunu anlamak için mükemmel bir gün. Maç içerisinde çok fazla pozisyon yakalayıp sadece bir tane gol atmak. Başımıza gelen buydu” şeklinde konuştu.

"Türkiye’de maç 65. dakikada kopmuş oluyor"

Bir gazetecinin Türkiye’ye geldikten sonra Galatasaray’da ne değiştiği sorusu üzerine Torrent, şöyle cevap verdi:

“Öncelikle pozisyon olarak baktığımızda farklı bir oyun anlayışımız var. Galatasaray bekleri dışardan, kanatları içerden oynatıyordu. Bizim gibi çok fazla pozisyon yakalayabiliyordu. Çok fazla kontra atak vardı. İlk başta bizim de başımıza aynısı geldi. Kanatlar içeri, bekler dışarı ve bekler içerideyse de kanatlar dışarıda oynadığımız için kontra atakları biraz daha kontrol altında tutuyoruz diye düşüyorum. Türkiye’de maç 65. dakikada kopmuş oluyor. Dolayısıyla daha güçlüysen maçı bitirebilirsin diyebilirim. Ligde en fazla pozisyona 4-5 takımdan biriyiz. Çok pozisyona giriyoruz ama bitiremiyoruz. Bu sefer acı çekmeye başlıyoruz. Bugün olan şeyde buydu."

"Arda her antrenmanda çok pozitif, elinden geleni veriyor"

Arda Turan ve Ryan Babal’e forma vermesi hakkındaki soruyu da cevaplayan Torrent, "Oyuncu seçmek kolay değil. Çünkü birçok kez 5 tane çok iyi antrenman çıkartan oyuncuyu kadro dışında bırakmak zorunda kaldım. Nasıl oynamak istediğimize göre listeyi dengelemeye çalışıyoruz. Kimseyle sorunum yok. Arda daha önce sakatlığıyla ilgili oynayamadı. Avrupa’da sanki onu ben oynatmıyormuşum denmiş ama gerçek bu değildi. Görüyorsunuz zaten Arda oynuyor. Her antrenmanda çok pozitif, elinden geleni veriyor" diye konuştu.

"Fenerbahçe’ye kaybettikten sonra sezonun bittiği havası vardı"

Torrent, odaklandığı son noktanın maç kazanmak olduğunu belirterek, "Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük. Kaleciler hariç saha oyuncusu olarak 20 futbolcu düşünüyorduk. Çünkü hak eden oyuncuyu kadro dışı istemiyorduk. Şu anda ara vermiş durumdayız, kulüpteki süreci biliyorsunuz. Ara vermek durumundayız, başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir. Fenerbahçe’ye karşı maçı kaybettikten sonra Galatasaray için artık sezon bitti, esprisi kalmadı havası vardı. Tek gerçek şu Galatasaray’ın bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu olmayacak. Beni buraya kontratla alan kulübü de taraftarı da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Torrent 3 oyuncuyu işaret etti

Gençlere çok güvendiğini vurgulayan Torrent, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Umarım bir şansım olur da sezon öncesi dönemde onlarla çalışırız. Özellikle 3 oyuncu var, gerçekten bayılıyorum onlara. Ama şu anda Galatasaray’ın sakinleşme evresi. Eminim ki genç futbolcular benimle de olur, başkasıyla da olur, sezon öncesi dönemde fırsat bulacaklardır."

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