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Domenec Torrent: "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda kazanmamız gereken bir maçtı" dedi. Torrent, sarı-kırmızılı kulübün ihtiyacı olan şeyin sakinlik olduğunu vurgulayarak, "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım" diye konuştu.

Spor 12.02.2022, 22:51
Domenec Torrent: "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda kazanmamız gereken bir maçtı" dedi. Torrent, sarı-kırmızılı kulübün ihtiyacı olan şeyin sakinlik olduğunu vurgulayarak, "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Kaleyi bulan 26 şutumuz var. 7 tane çok net fırsatımız vardı. 13 tane korner var. Onlar 1 fırsat yakaladılar. Gole çevirdiler. Berabere kaldık. Normalde bu maçın sonucu 3-1 bitmeliydi. 3-1 bitse ne olurdu diye konuşacak olursak takım mutlu olurdu, herkes mutlu olurdu. Hiçbir zaman maçta neler olduğu analiz edilmiyor. Sadece sonuç. İkinci yarı neler oldu. Biz özellikle çalışmıştık, iki bek ileriye çıkmamalı diye. Bu tarzdan gol yedik. Bu hata ile gol atıldı. Fakat daha fazla fırsat bulamadılar. Bence özellikle ikinci yarı takım kazanmayı fazlasıyla hak etti. İlk yarıda 15 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. 30 dakikayı onlara hediye etik. 30 dakika topa sahip olduğumuzda hücum etmek yerine geri çekildik. Neden? Topun arkasında 7 oyuncumuz vardı. İleriye doğru pas açımız yoktu. Devre asında bunu düzelttik. Neden düzgün hücum yapamıyoruz diye konuştuk. İkinci yarıda Galatasaray rakibine karşı çok üstündü. Normal şartlarda kazanmamız gereken bir maçtı" diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerin kendileri için iyi olduğunu söyleyen Torrent, "Değişiklikler bazen iyi sonuç getirebilir, bazen de kötü sonuç getirebilir. Maç bitene kadar bilemiyoruz. Birçok oyuncu ile fırsatlar yakaladık. Onların kalecisi de büyük kurtarışlar yaptı. Bu futbolun bir parçası. Kötü şut attıkları bir fırsattan bize gol attılar. Bu kadar net. Değişim bizim işimize yaradı. Biz oyuncuları seçerken antrenmanda gördüğümüz için onun üzerinden seçim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik"

Alınan sonuçlardan dolayı baskının oyuncularında olduğunu ifade eden Domenec Torrent, "Bugünkü maçta olduğu gibi oyuncular üzerindeki baskıyı aslında birçok fırsat elde ettiğimiz halde sadece 1 gol atabilmemizle görebiliyorsunuz net bir şekilde. En çok bu durumu düzeltmeyi onlar istiyorlar. Taraftarları anlayabiliyorum. Islık çaldıkları zaman oyuncular herkese çalıyor. Maç bittikten sonra çalabilirsiniz. Taylan, Berkan gibi 30. dakikada zaten üzerlerinde baskı var, yardımcı olmuyor böyle şeyler. Bu durumdan çıkabilmemizin tek yolu takımı desteklemesiyle, o şekilde kurtulabiliriz. Onlar bizi desteklediği zaman 12 kişi gibi oynuyoruz. Veriler veri olarak kalıyor. Trabzonspor maçını da bu maçı da net bir şekilde kazanabilirdik. Antrenör olarak bir adım daha ileri gitmek zorundayım. Trabzonspor maçında mesela ne kadar oynayabildi, ne kadar sonuca odaklı oynadı. Bunu birkaç kere söyledim. Galatasaray iyi bir yönde ilerlemiyordu o yüzden ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi devam ederdi. 13. sıra civarındaydı sanırım biz geldiğimizde. Kimse memnun değil olduğumuz yerden. Ben de memnun değilim. Benim hayatım boyunca hiç başıma gelememişti. Kendim ve ekibime güveniyorum. Oyunculara da güveniyorum. Ne kadar iyi çalıştıklarını görüyorum. Durumdan ne kadar kaygılı olduklarını görüyorum. Bizim dışarıda olan şeylerden kendimizi izole etmemiz, olabildiğince zorlamamız ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Bu sene tipik bir sene değil Galatasaray için. Ben geldiğimde de bulunduğu pozisyon belliydi. İkinci lig seviyesindeki bir takım bizi eledi. Kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik. Islıklamak, yönetime karşı eleştirmek bize yardımcı olmuyor. Biliyorum Galatasaray taraftarı şevkli, sonuna kadar gider. Ben diğer takımlarımda alışık olduğum şey aslında. Maç bittiğinde yönetimi, antrenörleri, oyuncuları eleştirebilirler. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız. Kendi başımıza bu durumdan çıkamayız. Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım. Galatasaray’ı değiştirmemiz gerekiyor. Benimle de olur, başka bir hocayla da olur aynı şey. Ben burada uzun zaman kalmak çok isterim. Anlıyorum ki antrenörler sonuçlarla belli oluyor. İlk günümde çok garip şey oldu. Ekibime dedim ki, ’Bu kulüpte uzun vakit geçirebiliriz’. Çünkü bana verdikleri his gerçekten iyi, aynı şeylere odaklandığımızı düşünüyorum. Ben Türk değilim, Katalan’ım. Ama Galatasaray’ı, benim olarak hissediyorum. O yüzden taraftarların kaygılandırdığı gibi beni de kaygılandırıyor. Net bir şekilde bu maçı kazanabilirdik. Topun içeriye girip, girmemesi ne kadar fark yapıyor. 2-3 tane net golü kaleci kurtardı. Ama berabere kaldık. Gerçek bu. Ama hak ettiğimiz şey kazanmaktı" değerlendirmesinde bulundu.

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