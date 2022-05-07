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Domenec Torrent: "Ben olduğum yerden çok memnunum, İstanbul’da mutluyum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, olduğu yerden çok memnun olduğunu belirterek, "İstanbul’da çok mutluyum. Daha mutlu olduğum şey Galatasaray’da çalışıyor olmak" dedi.

Spor 07.05.2022, 22:42 07.05.2022, 22:59
Domenec Torrent: "Ben olduğum yerden çok memnunum, İstanbul’da mutluyum"

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "İlk yarı özelinde dengeli bir maç oldu. Rakip kalenin önünde pozisyonlar yakaladık. Yakaladığımız kontra atakları net bir şekilde bitiremiyorduk. Orada sıkıntımız vardı. Gerçekten formda olan, çok güzel, net bir oyun stili olan bir takım. Antrenörleri Emre’yi tebrik ederim. Oyunlarını çok beğendim. İkinci yarı biraz onlar domine etmeye başladılar maçı. Geri çekilmedik. Onlar geri çekilmeye zorladı gibi oldu. 4-2-3-1 formasyonunda değişiklik yapınca iki ön libero ile biraz daha efektif bir şekilde oynayabildik. Özellikle onların son 10 dakika net pozisyonları oldu. Bizim de son 5 dakika içinde oldu. Karışık bir dönemden geçiyor takım. Bu dönemde gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ederim" diye konuştu.

"İstanbul’da çok mutluyum"

’Yeni seçilen başkan olsaydı, kendisi ile devam eder miydi?’ sorusuna Torrent, "Bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Benim de elimde olan bir şey değil. Önümüzdeki 2 maça odaklanacağım. Geçen hafta üzerine konuşmuştuk. Ben olduğum yerden çok memnunum. İstanbul’da çok mutluyum. Daha mutlu olduğum şey Galatasaray’da çalışıyor olmak. Şanslıyım, gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya bakmıyorum. Ama gerçekten olmayan şey okudum, çok ilginçler. Normalde profesyonel ekiplerde antrenör değişik olabilir, üst üste kaybettiğiniz zaman. Eğer evde hata yapıldıysa bazen kovulur. Tekrardan kontrat yapılmaz. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler yayınlanıyormuş. Neden oluyor anlamıyorum" diye cevap verdi.

"Kalan iki maçta Galatasaray hocaları olarak mücadele etmeye devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile dün bir görüşme yaptıklarını ifade eden Domenec Torrent, "Fakat takım nasıl gidiyor, genel konular üzerine konuştuk. Dışarı yazılan konuşmalar üzerine konuşma geçmedi. Biz kalan iki maçta Galatasaray hocaları olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 senemiz daha var. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Bunun altını çizdik" şeklinde konuştu.

"Muslera’ya güveniyorum"

Kaleci Fernando Muslera’nın güzel bir maç çıkardığını söyleyen Torrent, "Ben gerçekten ona güveniyorum. Antrenörlerin de oyuncuların da iyi günleri var, daha kötü günleri var. Fernando’yu çok beğeniyorum. Muslera’ya aşığım. Inaki oynamıyor. Hak etmediği için değil. Şu an sakat. Çok büyük ihtimalle gelecek sene Barcelona’nın ikinci kalecisi olacak. Bizim önümüzdeki sene için Galatasaray’da kalecimiz Muslera. Inaki ile konuştuk, sportif bir karar değil bu dedim. Kulübün antrenörü olarak kulübün çıkarlarını gözetmem gerekiyor. Asıl kaleci o olduğu için, onunla oynamamız gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

"Biz çalışmaya devam ediyoruz"

Sportif Direktör Pasquale Sensibile’nin çalışmalarına devam ettiğini belirten Domenec Torrent, "Orada odaklandığımız şey daha çok yasal olarak neler yapabiliyor seçim süreci içerisinde, bunlardı. Çünkü çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncu ile görüşme yapacağız zaman neyi yapıp, neyi yapmayacağını bilmesi lazım. Ona göre konuşsun. O zaten birçok oyuncu ile kontak kurdu. O çalışmayı durmadı. Her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim o süreci içerisinde var olan kontratlar tabiki de korunacak onla ilgili değişiklik olmadığını biliyorum ama yeni bir kontrat yapabilir mi, yeni bir transfere için imza atılabilir mi onun üzerine çekinceler vardı. Çok çalışıyor. Bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Yeni bir başkan gelirse onunla çalışacaklar mı çalışmayacaklar mı bunu bilemem" diyerek sözlerini tamamladı.

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