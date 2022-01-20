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Domenec Torrent: "3-1 kaybetmeyi hakkettiğimizi düşünmüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada, "3-1 kaybetmeyi hakkettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Spor 20.01.2022, 23:29
Domenec Torrent: "3-1 kaybetmeyi hakkettiğimizi düşünmüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada, "3-1 kaybetmeyi hakkettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Ekstra dakikalarda yediğimiz golle kaybettiğimiz maç oldu. 7 tane oyuncu eksikliğimiz var. Bu bir bahane değil aslında gerçek. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ön gördüğümüz plan değildi. Sadece kısa paslar yapıyorduk. Bizim istediğimiz şey hızlı oynamak ve kanatlardan oynamak. İçeride çok top kaybettik. Dışarıdan Kerem ve Morutan ile oynamayı düşündük. İkinci yarı çok daha iyi başladık. Baskıyı düşündüğünüz zaman, Galatasaray’ın gibi bir kulübün içinde bulunduğu. Oyuncular da çok genç. Bu durum onları etkileyebiliyor. Geçen maçta da olduğu gibi son 15 dakikada ciddi problemleri var. 2 tane golü son dakikalarda yememeliydik. Biraz kopma noktası oldu maçın. Onlar 5-6 oyuncu ile hücum ediyordu. Son 4 maçları da kazanmışlardı. Çok hızlı oyuncuları olduğunu da biliyorduk. Futbol kim çok gol atar meselesi. 3-1 kaybetmeyi hakkettiğimizi düşünmüyorum. Oyunun kontrolünü elimizde tutabilirdik. Bu durum gol odaklı oldu. Ama orada kazanamadık. Taraftarlarımızdan dolayı özür diliyoruz. Ben burada yeni gelmiş, farklı bir hocayım. Bu çok bir şey ifade etmiyor. Hepimiz tutku ile olmalıyız" diye konuştu.

"7 günde 3 maç oynuyoruz"

Kaliteli ve iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Torrent, "Fakat bu tarz durumlarda deneyimli olmayan oyuncular. Orada baskıya dayanabilmek çok önemli. İtalya’nın, İspanya’nın bütün büyük takımlarda olmuş şeyler bunlar. Takım için en iyi durum değil tabii ki. Şöyle bir durum var; ben Galatasaray antrenörüysem, Galatasaray’ın durumu kötüye gitmekteydi. O yüzden buradayım. Yani bir problem vardı. Bizim de şansımız 7 günde 3 maç oynuyoruz. Özellikle en önemli bazı oyuncularımız da olmaması. Bazılarının sakatlıkları, bazılarının Afrika Kupası’nda, diğerleri de kart cezalı. Ben net şekilde hangi pozisyonları güçlendireceğimi biliyorum. Antrenör kulübün çalışanıdır. Kulüptekilerle her zaman bir görüşme yapmalıdır bu konularla ilgili. Bu konularda onlar bu durumu değiştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten kalecinin hatasından dolayı golleri yediğimizi düşünmüyorum"

Kaleci İsmail Çipe’nin performansının sorulması üzerine İspanyol çalıştırıcı, "Galatasaray isek bütün sahaya çıkan oyuncularımızın arkasında durmalıyız. Teknolojinin verdiği kolaylıklar sayesinde bir günde 3-5 maçı izleyebiliyorsunuz. Muslera’nın sakatlığından sonraki maçlara odaklandım. Kaleci antrenörlerimizin söyledikleri üzerine kararlar alıyorum. Gerçekten kalecinin hatasından dolayı golleri yediğimizi düşünmüyorum. Bir önceki maçta kaleci kurtarışları iyiydi. Bu kadar baskı altındayken de onun oynayabilmesi çok zor" diye cevap verdi.

"Gelişeceğiz, gelişmek zorundayız"

Önlerinde milli takım arası olduğunu hatırlatan Domenec Torrent, "Birinci maçın ilk 20-25 dakikasını sadece beğendim. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Daha içeride oynamaya başlıyoruz. Bugün ilk yarı çok kötüydü. İki defansif orta sahamızda geri vermek zorunda kalıyordu. İkinci yarıda daha iyiydik ama yeterli değildi. Geliştirmemiz lazım. Gelişeceğiz, gelişmek zorundayız. Bahane olsun diye söylemiyorum. Hakikaten az zamanımız vardı. İlk antrenman çarşamba günüydü. Bugün perşembe. İki maç yaptık. İkin gün sonra daha büyük maçımız olacak. Önemli forvetlerimiz yok. Şu anda takımın durumu bu. Genç oyuncular işler iyi gittiğinde daha iyi gözüküyor. Galatasaray’ın kaliteli olduğunu düşünüyorum. İyi bir geleceği olacağını düşünüyorum. Öncellikle arka taraftaki iddialardan bir kaçmamız lazım. Bir sonraki maçtan başka hiçbir şeye odaklanmamalıyız" açıklamasında bulundu.

"Durumu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi vermeliyiz"

Şu an ilk yapmaları şeyin alt sıralardan çıkmak olduğunu vurgulayan Torrent, "İlk 3 puanımızı kazanmak. 3 puan alır almaz bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bugün kazanmak çok önemliydi, başaramadık. Bir sonraki maçı ne olursa olsun kazanmaya çalışmalıyız. Onları ikna etmek zorundayım. Olduklarından daha iyiler. Yapabilirler ve Galatasaraylar. Bu şehirle, taraftarlarla gerçekten çok büyük sorumlulukları var. Durumu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. Hiç kimse çalışmıyorsunuz diyemez. Gol kaçırılabilir, pas isabetli olmayabilir ama asla affedilmez olan şey kendi eforları sarf etmiyor olmaları. Önemli olan şeyin Galatasaray olduğunu bilsinler. Şu an hepimiz karmaşık durumdayız. Herkesten çok büyük efor bekliyorum. Kimse unutmasın, taraftarlarımız yanımızda olduğu zaman daha güçlüyüz. Taraftarlarımız olmadığı zaman daha güçsüzüz" diyerek sözlerini tamamladı.

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