Domenec Torrant ikinci maçında da kazanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent de sarı-kırmızılıların başında Nef Stadyumu’nda ilk, toplamda ikinci karşılaşmasını oynadı. Torrent ilk müsabakasında Hatayspor’a 4-2 mağlup olurken, ikinci maçında da Paşa’ya 2-1 yenildi.