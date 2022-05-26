Dolandırıcıların tuzağına düşmeden Şampiyonlar Ligi’nin keyfini çıkarın

Sahte İzleme Hizmetleri

Ne yazık ki herkes bilet alıp Fransa'daki finale katılamayacak. Çoğu taraftar finali izlemek için ekranları başında ücretli platformları tercih edecek. Dolandırıcılar da bunu biliyor ve kimlikleri ele geçirecek sahte platformlar oluşturmak için kullanıyor. Taraftarlardan söz konusu sahte sitelere kayıt olabilmek için kişisel bilgilerini ve banka kartlarını girmeleri isteniyor. Kaspersky uzmanları, kendini ücretsiz gibi tanıttığı halde kayıt sırasında banka bilgilerini isteyen bu gibi oluşumlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Şüphe duyuluyorsa kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

Sahte Final Biletleri

Şampiyonlar Ligi'nin popülaritesi ve dünya çapındaki takipçi sayısı göz önüne alındığında, final için bilet satın almanın yarattığı büyük heyecanı hayal etmek kolay. Ama herkesin bilet bulması da mümkün değil. Finale ev sahipliği yapacak olan Stade de France stadyumunun seyirci kapasitesi 80 binle sınırlı. Futbolseverlerin sayısıyla karşılaştırıldığında kontenjanların sınırlı olması nedeniyle dolandırıcılar sahte bilet satma yoluna giderek bilet bulamayanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Sahte bilet fiyatları da oldukça pahalı ve 1.200 £ ile 7.350 £ arasında değişiyor. Taraftarların bu tuzağa düşmemek için son derece uyanık olmaları ve bilet alacakları siteyi dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için en güvenli seçenek biletlerin resmi UEFA web sitelerinden satın alınması olacaktır.

Kaspersky Web Analisti Olga Svistunova şunları söylüyor: “Bu tür büyük ve uluslararası olaylar, kaçınılmaz olarak insanların güveninden ve heyecanından yararlanan dolandırıcıları cezbediyor. Bu gibi dolandırıcılıklar, sahte biletlerin satışından sahte hayır kurumlarına bağışa kadar çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca dikkatli olunmalı ve cazip görünen tekliflere dönüş yapılmamalıdır. Bu işlerin bedavaya olmayacağını hepimiz biliyoruz. Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmak, dolandırıcılık girişimlerini ortaya çıkarmaya ve kişisel verileri korumaya yardımcı olmak adına iyi bir seçenek olabilir.”

Bu ve benzeri dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için Kaspersky uzmanları aşağıdaki tavsiyeleri öneriyor: