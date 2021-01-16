Doğukan Ulu: "Finallere grup birincisi olarak gitmek önemli"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Doğukan Ulu, Avrupa Şampiyonası’na grup birincisi olarak gitmenin önemli olduğunu söyledi.

Elemeleri grup lideri olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2021 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne gitmeye hak kazandı. A Milli Erkek Takımı oyuncularından Doğukan Ulu da Avrupa Şampiyonası finalleri ile ilgili düşüncelerini aktardı. Takımı tebrik ettiğini söyleyen Ulu, "Grubu lider olarak tamamlayarak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettik. Onun dışında turnuvada üst üste maçlar oynadık, takımımız yoruldu. Karşılaşmaların yapıldığı salon çok soğuktu, bazı sakatlıklar da yaşandı ama buna rağmen gruptan çıkmayı başardık. Gruptan Kuzey Makedonya müsabakasını da kazanıp çıkmak daha güzel olabilirdi. Yine de finallere grup birincisi olarak gitmek önemli. Takımımızı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.