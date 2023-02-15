Doğukan Emeksiz’den, Yeni Malatyaspor’a yanıt: "Kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti"

Spor Toto 1. Lig’den çekildiğini açıklayan Yeni Malatyaspor’da sözleşmesini tek taraflı fesheden Doğukan Emeksiz, kulübün yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Doğukan, "Kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebi sonrasında alacakları geciken Doğukan Emeksiz’in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurarak, "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız" şeklinde bir açıklama yayımladı. Malatyaspor’un açıklamasına Doğukan Emeksiz de sosyal medya hesabından yanıt verdi. 23 yaşındaki futbolcu, depremden 1 ay önce kulübüne ihtarname çektiğini ancak Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman’ın kendisini tehdit ettiğini, buna rağmen yaşanan depremden dolayı kulübünde kalmayı istediğini söyledi.

Doğukan Emeksiz’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirtmek isterim ki ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman’ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor’un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor’un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."