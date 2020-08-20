Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da başladı

Batman’da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı. Turnuvada 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takım yer alacak.

Bu sene şampiyona formatıyla ikincisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’na 20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman TPAO Yerleşkesi’ndeki TTF Tesisleri ev sahipliği yapacak. Türkiye Tenis Federasyonu, Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman GSİM ve GSB Kredi Yurtlar Kurumu Batman Yurtları katkılarıyla bugün başlayan organizasyonda 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takım mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun tenisi yurdun her köşesinde erişilebilir bir spor haline getirme hedefinin önemli bir ayağı olan ve 2012’de Doğu Ligi olarak başlayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası mücadelelerinde geçen yıl erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü, kadınlarda ise; Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü mutlu sona ulaşmıştı.

Bu sene korona virüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen organizasyon kaptanlar toplantısının telekonferans olarak gerçekleştirilmesi, maçların seyircisiz olarak oynanması, takımların 3 oyuncudan oluşturulması, açılış seremonisi ve ödül töreninin yapılmaması, dereceye giren takımlara ödüllerin başhakem tarafından verilmesi gibi değişiklikler içeriyor.

Başkan Durmuş, şampiyonada yarışan sporculara başarılar diledi

Tenisin ülke genelinde yaygınlaşması adına bu şampiyonaya federasyonun oldukça önem verdiğini belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Her sene büyük bir heyecana sahne olan ve doğu illerimizdeki sporcularımızın iple çektiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonamızı bu sene tüm Covid-19 önlemlerini alarak Batman’da gerçekleştiriyoruz. Destek olan tüm kurumlarımıza tenise katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hafta boyunca korta çıkacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.