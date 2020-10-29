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Diyarbekirspor’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

MİSLİ.COM 3. LİG 1. GRUP EKİBİ DİYARBEKİRSPOR, ERMENİSTAN'IN İŞGAL ETTİĞİ DAĞLIK KARABAĞ TOPRAKLARINI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDEN KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'A ANLAMLI BİR DESTEK VERDİ.

Spor 29.10.2020, 17:43
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Diyarbekirspor’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için mücadele eden kardeş ülke Azerbaycan’a anlamlı bir destek verdi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile yapacağı maç öncesinde Diyarbakır Stadı’na Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen bu hareket takdir topladı.

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