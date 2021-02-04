Diyarbekirspor’dan altın değerinde 1 puan

Misli.com 3. Lig 1.Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta Diyarbekirspor, aynı puana sahip olduğu lider Bucaspor 1928 ile deplasmanda 1-1 beraber kalarak altın değerinde 1 puanla döndü.

Misli.com 3. Lig’de haftanın en önemli karşılaşması İzmir’de oynandı, Diyarbakır’da nefesler tutuldu. Nefesleri kesen zorlu karşılaşma ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi, taraflar puanları paylaştı. İlk 45 dakikası 0-0 sonuçlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Diyarbekirspor’un eski oyuncusu Tunç Murat Behram ile 1-0 öne geçti. Diyarbekirspor, bu gole 10 dakika sonra Mustafa Emre Can ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu. 1-1’den sonra net pozisyonlar kaçıran Diyarbekirspor, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla iki takım da puanlarını 37’ye çıkararak sıralamadaki yerlerini korudu. Bucaspor haftayı lider, Diyarbekirspor ise ikinci tamamladı.

Diyarbekirspor, 11 Şubat Perşembe günü Diyarbakır’da İstanbul ekibi Alemdağspor’la, Bucaspor 1928 ise deplasmanda Belediye Derincespor’la karşılaşacak.