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Diyarbekirspor, tribün grubu Kardeşler’i yeniden canlandırıyor

Misli.Com 3. Lig 1. Grupta şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Diyarbekirspor, yeni sezonda tribünler için önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Spor 18.05.2021, 16:00
Diyarbekirspor, tribün grubu Kardeşler’i yeniden canlandırıyor

Misli.Com 3. Lig 1. Grupta şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Diyarbekirspor, yeni sezonda tribünler için önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Yeni hedeflere doğru yol aldıklarını belirten yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Turan İlgin, 1970 ve 80’li yıllarda Diyarbakırspor tribünleriyle özdeşleşen merhum amigolar Hamza ve Çavuş’un öncülük yaptığı Kardeşler Grubu ruhunu yeniden canlandırma kararı aldıklarını söyledi. Yeni sezonda normalleşme ile beraber tribünleri doldurarak şehrin beklentisi olan daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirten Başkan İlgin, “Bizim jenerasyon ve bizden büyük olanlar Kardeşler Grubu ruhunun, efsane amigolar Hamza ve Çavuş’un ne anlama geldiğini iyi bilir. Gerek kentimizde gerek ülkemizde büyük izler bırakarak tarihe geçtiler. Şimdi biz bu ruhun yeniden canlanmasını ve her yaştan insanın yeniden spor heyecanına kavuşarak tribünlere gelmesini istiyoruz. Bu oluşumun camiamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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